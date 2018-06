Entre la prudencia y la ambición

álex Ledesma es la apuesta del Enrique Benítez para su nuevo proyecto; el técnico onubense, nacido en Punta Umbría hace 31 años, toma el relevo en el banquillo de Javier Rodríguez Walls, sin saber aún si el equipo competirá en la Liga EBA o en la LEB Plata.

Cuando el club le comunicó que era el elegido "más o menos me lo esperaba, porque llevaba mucho tiempo en el equipo y pensaba que era una de las opciones, aunque nadie me lo había confirmado. Fue una noticia muy agradable", asegura Ledesma.

Nadie debe esperar un cambio radical respecto a los últimos años; haré lo que he aprendido"

Dejó de jugar a baloncesto poco después de cumplir 20 años porque tenía claro que su lugar estaba en los banquillos. Empezó en Punta Umbría, a donde llegó Javier Rodríguez Walls, "me comentó si quería ser su ayudante y desde 2009 empecé a trabajar con él", formando un dúo sólido que continúo en el antiguo Las Américas y luego durante siete temporadas en el Enrique Benítez.

Sobre su filosofía y sobre los cambios que podrá ver el espectador en el juego del equipo, afirma que "nadie debe esperar un cambio radical con respecto a estos últimos años; he vivido muchas temporadas con Javier y cambiar lo que me han enseñado sería una equivocación. Puedo añadir disciplina, intentar que el equipo esté más rodado... pero básicamente haré lo que he aprendido".

Se puede dar una curiosa circunstancia y es que a sus 31 años tenga una plantilla en la que muchos de los jugadores sean mayores (casos de Nacho Romero, Ful Casanova, Julián Horacio López, Migue Mora... si continúan). "Ellos llevan mucho tiempo conmigo y me conocen bien, no es ningún problema, al contrario, creo que me ayudará a que mi primer año sea satisfactorio. Esa circunstancia la veo con más factores positivos que negativos".

El club no tiene claro todavía en qué categoría competirá. ¿Sería un reto demasiado grande debutar como primer técnico en la LEB Plata? "En principio trabajamos pensando en la EBA, pero con el sueño de estar en una categoría superior. Hay que ver los recursos con los que contamos, ver el presupuesto... hasta final de mes no lo sabremos. Personalmente me veo capacitado para entrenar en LEB Plata; si el equipo y la directiva han confiando en mi es porque estoy preparado; no creo que sea un reto que se me pueda ir de las manos, más complicado es sustituir a Javier Rodríguez Walls. Si jugamos en LEB Plata sería una experiencia enriquecedora y creo que la diferencia entre una categoría y otra tampoco es tan grande; los mejores jugadores de EBA y los americanos que destacan suben a la LEB Plata, la diferencia mayor puede estar en el nivel de profesionalidad de la categoría".

Álex Ledesma no estará solo en el nuevo proyecto; como director deportivo tendrá a Salvi Quintero "que ha realizado una gran labor con la cantera y aportará su experiencia", y quiere contar con dos ayudantes con los que formará el cuerpo técnico, que aún no están decididos.

Si el Enrique Benítez vuelve a salir en EBA el objetivo debería ser luchar una temporada más por el ascenso, pero se muestra prudente: "Dependerá del dinero que dispongamos; el club es ambicioso y querrá estar arriba después de dos temporadas luchando por ascender, pero primero hay que conocer el presupuesto para saber dónde podemos estar", asegura el entrenador onubense.

El club ya ha renovado a Pablo Hitos y se prevé que haya continuidad. "No es necesario cambiar drásticamente la plantilla. Lo adecuado es mantener a los jugadores de Huelva y luego ver lo que podemos hacer en función del dinero que tengamos, esa es la clave", concluye Álex Ledesma, que agradece a la directiva "la oportunidad que me brinda tras muchos años trabajando en el club".