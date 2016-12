El preparador físico del Recreativo B se lleva dos partidos de sanción

El Juez Único de Competición, después de tratar en su reunión las incidencias que se produjeron en la pasada jornada del grupo X de la Tercera División, solo adoptó una medida sancionadora que afecta a los equipos de la provincia de Huelva. La misma fue para el Recreativo de Huelva B, que no podrá contar con su preparador físico, Manuel Antonio Estévez Domínguez, en los dos próximos enfrentamientos por haber sido castigado con dos partidos, por protestar a un árbitro asistente en el choque contra el Ceuta del pasado sábado.

Por su parte, el San Roque de Lepe no fue incluido en el acta de suspensiones de una autoridad federativa que para otros clubes acordó: Imponer un partido de sanción a los jugadores Rafael Valderas (Gerena), Alejandro Carrascal (Sevilla C), Ignacio González (Betis B), José Rubén Sánchez (Coria),Daniel Arcos (Utrera), José Luis Romero (B. Lebrijana), Daniel Zúñiga (Arcos), José Luis Vidal y Juan Francisco Chamizo (At. Antoniano), Mario Ruiz, José Juan Gutiérrez y Alfonso Osuna (At. Espeleño).

En la División de Honor Sénior, tan sólo La Palma salió libre de castigos, después del reparto realizado por el Comité Territorial de Competición a la vista de las actas arbitrales de la jornada del fin de semana pasado. Sí tomó decisiones sancionadoras para la Olímpica Valverdeña, Pinzón y Cartaya. Del cuadro valverdeño se encuentran suspendidos por un partido José Miguel Antón Berenguer e Iván Vázquez Arrayás; del equipo palermo Francisco Javier Rodríguez Fernández, mientras el conjunto cartayero no podrá alinear a Francisco Ruiz Tenorio.

Los restantes acuerdos fueron: suspender por dos encuentros a David Morales Sánchez, encargado de material del Viso, y por uno a los entrenadores Juan Carlos Menudo Márquez, del CMD San Juan, y a José Carlos de la Prida Conejero, del San Agustín.

Los futbolistas castigados con un partido son: Juan María Sánchez (Roteña), Javier Duarte (Cádiz B), Manuel Trujillo (Pozoblanco), Antonio Vital (Rota), Juan Andrés Argudo y Raúl Silveira (Conil), Joaquín Aragón (Chiclana), Jonathan Durán (CMD San Juan), José Ramón Rada y Ricardo Montalbán (Almodóvar del Río), Manuel Cano, Alexandru Oprica y Alfonso Rodríguez (San Fermín), Francisco Javier Gutiérrez y Josué Rico (E. San Agustín).

En otro orden de asuntos, el organismo sancionador de la Andaluza decidió imponer multa de 15 euros a Cádiz B, Rota, Chiclana, Conil y San Fermín por no presentar delegado con licencia en vigor en sus confrontaciones.

Los tres partidos de sanción impuestos a Juan Cristóbal Ávila Domínguez, entrenador del Siempre Alegres, y las multas de 60 euros a las que tendrán que hacer frente el Siempre Alegres, por lanzar un balón desde su área técnica, sin poder identificar al infractor, y el Punta del Caimán, por no presentar delegado con licencia en vigor, fueron los acuerdos que adoptó el Juez Único para los representantes de la provincia onubense.

Para otros clubes dicha autoridad decidió: suspender por dos partidos al entrenador Francisco Javier Galán y al auxiliar Rafael Molina, ambos del Balón de Cádiz; y sancionó con un encuentro a los jugadores Juan Chamorro (Xerez Deportivo), Alejandro Girón (Séneca), Alberto López (Nervión), Iván Luengo y Manuel Gutiérrez (Almodóvar del Río).