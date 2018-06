La polémica no para

La temporada en Primera División Andaluza no parece tener fin. El campeonato liguero finalizó hace algo más de un mes y en él se vieron todo tipo de polémicas. El play off de ascenso no ha sido menos y esta semana pudimos observar los incidentes ocurridos en el partido Ayamonte-Pinzón, que tuvo que ser suspendido a la hora de juego y reanudarse días después.

Cuando parecía que el domingo se cerraría la temporada conociendo al equipo que ascendería a División de Honor, la polémica vuelve a saltar. Esta vez con el discutido tema del descenso del Atlético Cruceño en los despachos. El equipo de Villanueva de las Cruces fue finalmente la víctima de la alineación indebida del Almonte en su partido frente al Riotinto Balompié, que reclamó y obtuvo los tres puntos una vez concluidas todas las jornadas por disputar.

El Riotinto logró la salvación, pero con la decisión su categoría queda en el aire

Esto supuso la salvación del club minero, que sabiéndose equipo de Primera Andaluza, ya convocó a sus socios, disolvió la directiva y se inició el período de elecciones con las presentaciones de las candidaturas correspondiente. En este contexto, el Atlético Cruceño junto al equipo almonteño, cursaron una reclamación en el Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza, ante la respuesta negativa a su recurso por parte de la Onubense. En el día de ayer se conocía la resolución favorable por parte de Apelación a la denuncia presentada por cruceños y almonteños, que concede de nuevo la salvación a los primeros. Se abre un nuevo y complejo escenario.

Con 19 equipos en Primera Andaluza, ahora queda por resolver qué ocurrirá con el Riotinto Balompié. En principio, desde la Cuna del Fútbol Español se reclamará esta decisión, sin saber si finalmente serán los 19 clubes los que disputen la competición, si el Riotinto descenderá o si su reclamación traerá nuevos movimientos a la categoría. Habrá que esperar, por tanto, a las resoluciones del Comité definitivas para conocer los equipos que serán de la partida el próximo año, en una temporada de Primera Andaluza 2017/18 muy polémica.

La pelota está en el tejado de los responsables federativos, que tras los movimientos de los implicados en los despachos deben tomar ahora una decisión concluyente.