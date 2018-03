Una plata y un bronce para el Rítmico Colombino

El Rítmico Colombino ha participado en el Torneo Nacional el Infantado en Guadalajara, antesala del Campeonato Nacional de Base, que se celebrará en el mismo escenario. El Rítmico acudía con tres representantes, Paloma Toscano (júnior absoluto con aro), Lucia Paiseo (infantil absoluto con aro) y Yolanda Tenorio (alevín absoluto con cuerda y manos libres).

Las dos primeras no tuvieron mucha suerte y los nervios de su primer torneo de la temporada les hicieron cometer fallos no previstos, no lo hizo así la benjamina del grupo, que logró competir como una veterana y colgarse dos metales, bronce en manos libres y plata en cuerda. Fueron acompañadas de su entrenadora Andrian Stoyaska.