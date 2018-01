La piel influye en un 20% en el rendimiento del futbolista

El doctor Jerónimo Escudero, especialista en Dermatología y profesor de la Universidad de Sevilla, protagonizó ayer en los campos federativos de La Orden la ponencia Mejor piel, mejor futbolista.

El acto se incluye en el Club Salud de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), una pionera iniciativa en el mundo del deporte liderada por Antonio Escribano, catedrático en nutrición deportiva y director del Área de Salud de la RFAF, y nace con el objetivo principal de promover los hábitos saludables en el deporte y en la vida en general.

Así, de las cuatro áreas que abarca (Piel, Alimentación, Vida y Asistencia) el Club Piel fue el primero en arrancar dentro de este proyecto, y lo hizo con una serie de charlas por Andalucía.

Ayer le tocó el turno a Huelva, contando con la presencia del delegado provincial, José Antonio Fernández, y el propio Jerónimo Escudero, siendo los asistentes los jugadores de las selecciones provinciales cadete, infantil y alevín femenina, junto con los padres.

El Club Piel cuenta con un representante por provincia, siendo el vocal por Huelva el doctor Francisco de la Peña, que ayer no pudo estar presente en el acto.

Escudero abordó diversos aspectos relacionados con la piel, destacando su influencia en el 20% del rendimiento de un futbolista. "La piel es algo más que una muralla y su cuidado es fundamental para mejorar el rendimiento de un deportista", aseguró.

Habló de las enfermedades cutáneas más frecuentes relacionadas con las duchas, la dermatitis atópica, la depilación, los tatuajes, los piercing, el acné, o la alopecia... entre otros.

"La ducha es necesaria, pero no en exceso porque destruye el PH de la piel. Es recomendable que el jabón no haga mucha espuma, y después de ducharse hay que hidratarse", manifestó.

Recordó que "entre el 8 y el 10% de la población padece dermatitis atópica, provocando piel seca, picores... Se aconseja no ducharse a diario y no usar gel de ducha".

Depilarse el cuerpo también está de moda entre los jóvenes y tiene sus riesgos: "La depilación deja heridas que pueden causar problemas; no debe hacerse si hay heridas en la piel y se debe emplear una crema con aloe vera. Hasta pasadas 24 horas no se puede tomar el sol", comentó el doctor.

Los tatuajes han calado entre los jóvenes, y la mayoría no conoce cómo afectan en lo dermatológico: "Contrariamente a lo que se piensa, no alteran la sudoración, pero sí suelen provocar infecciones cutáneas en las dos primeras semanas. Impiden ver el desarrollo de posibles carcinomas o melanomas sobre los lunares, y hay que tener en cuenta que los tatuajes prácticamente son de por vida. No se debe entrenar al menos hasta siete días después de hacérselo". Por su parte, los piercing "provocan infecciones, pérdida del gusto, parálisis nerviosa y son una puerta de entrada de gérmenes".

Jerónimo Escudero habló sobre otros factores que atacan la piel como el acne "muy frecuente en los jóvenes", la alopecia "cuyo tratamiento puede provocar que se dé positivo en los controles antidopaje", el uso de cosméticos, fijadores del pelo, colonias... "que pueden provocar reacción en la piel"; y el estrés "que deriva en acné, pérdida del cabello, dermatitis, manchas, etc. La mayoría de las veces es más un agravante que un desencadenante".

Otro factor externo importante es el sol: "En Andalucía tenemos mucho, lo recibimos a diario; los días con nubes son también peligrosos. No tenemos costumbre de usar protectores solares, debería haberlos en los vestuarios; hay que reaplicarlos cada dos horas y hay que utilizar la máxima protección, 50+. El sol genera muchas enfermedades dermatológicas".

Es importante asimismo mantener una buena higiene en los pies y utilizar ropa adecuada.