"El peor partido de la temporada lo jugamos ante el Betis"

Antonio Toledo, técnico del Fundación Cajasol Sporting Huelva, aseguró que en la derrota de su equipo ante el Real Betis (0-2) hicieron "el peor partido de la temporada".

El técnico onubense señaló, en declaraciones publicadas por la web de su club, que vio "un solo equipo en el campo", pues el conjunto bético les superó "en todas las facetas del juego" y logró un triunfo "más que merecido".

Comenta que su equipo pecó "de ansiedad" desde el principio y no se encontró "cómodo en ningún momento" ante un Betis que está "en un buen momento de forma" y que va a estar peleando "por los puestos de Copa de la Reina". "Después de las vacaciones, aún no hemos cogido el tono", añadió Toledo, quien avisa de que ya en la victoria ante el Tacuense el equipo no le convenció.

En el inicio de la segunda vuelta el calendario volverá a ser "complicado" ante los equipos grandes, por lo que el Cajasol debe "reaccionar ya porque, si no, va a estar difícil, no sólo acabar la temporada entre los ocho primeros, sino incluso entre los diez primeros".

Por su parte, la defensa Sandra Castelló, quien dejó su lugar a Cinta en el descanso del partido contra el Betis por una fractura del segundo y tercer metacarpo de la mano izquierda, será baja en los próximos encuentros.