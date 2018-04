Un paseo ante el colista

Dicen algunos que es cuestión de ánimo, de estado de ánimo. Pero hay más. Hay trabajo, compromiso, convicción y argumentos. Siempre defendimos que la plantilla del Cartaya, para esta categoría, tenía carencias, que por otra parte han quedado algo mitigadas con las llegadas de Abu y Dani Pérez. Pero es sobre todo la dirección, el mensaje, la captación del mismo por parte de una plantilla a la que le ha cambiado la vida por completo. De caerse con un simple de aire en contra, ahora emerge segura y dicharachera.

Recibía la visita del colista, Ciudad Jardín, y el equipo de Limón se ponía ante la posibilidad de sumar por primera vez en lo que va de temporada la tercera victoria de forma consecutiva, tras los triunfos ante Estrella y San Roque. Y el Cartaya saltó al campo como si fuera el último partido de la Liga, con todo en juego. Y así, puso cerco al portal de un equipo cordobés cogido con alfileres, con escasos argumentos y cero en estado de ánimo. Debe pesar mucho ser colista y sin opciones de vivir.

Pronto comenzaron a llegar las ocasiones. Pitu, Souto y Álex Franco eran puñales complicados de sujetar. Es como cuando uno va en una bicicleta y otro en coche. No hay color, a no ser que haya mucho atasco. No fue el caso y a los 19 minutos de partido el Cartaya enchufó el primero. Un golazo de falta directa de Novoa, que la puso donde duermen las arañas. Eso dio alas al equipo de Limón que siguió insistente y machacón, hasta que Sergio, a los 42 de la primera parte, colocó el segundo merced a un remate cruzado al que no pudo llegar Carlos. A tiempo de descanso la superioridad se reflejaba en el campo y en el marcador, ya que a ese tiempo, no hubo noticias del rival.

El comienzo de la segunda parte trajo consigo una pausa considerable por parte del Cartaya, lo que aprovechó el rival para estirarse y darle a Bocanegra la posibilidad de firmar en el libro de acta del partido. El portero del Cartaya siempre deja su firma y salvó un gol cantado que pudo significar el 2-1. A reglón seguido el equipo cordobés tuvo otra clara, que salió rozando el palo de la portería rojinegra.

A partir de ahí, cambios por doquier y el gran beneficiado de la decisión fue el Cartaya, que metió en el partido a Abu, Canito y Dani Pérez y el delantero se iba a convertir en el hombre del partido. Lo ha recuperado Limón para la causa y marcó los tres últimos goles para redondear un marcador extraordinario, 5-0, con trece goles a favor y uno en contra en los tres últimos encuentros.

Quedan cuatro jornadas para el final y no hay nada decidido. Así que el Cartaya tendrá que seguir remando. Limón le ha cambiado la cara a un equipo que ahora sonríe abiertamente, pensando que se puede comer el mundo. De momento se tragó sin masticar al Ciudad Jardín y ya tiene metido en la cabeza al Pozoblanco, el próximo rival para seguir arrimando a buen recaudo la permanencia.