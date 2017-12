Un onubense en la cima mundial

Francisco Alloza Rosa pasea con orgullo el nombre de Huelva por los cuadriláteros de todo el mundo. A sus 66 años este onubense es árbitro internacional de boxeo profesional y anteriormente árbitro internacional olímpico, que llegó a participar en los Juegos de Pekín en 2008. Acaba de culminar el año con una actuación como juez de combate en el Campeonato de Europa profesional del peso pesado celebrado en Mónaco el 4 de noviembre, en el que el alemán Agit Kabayel derrotó a los puntos al británico Derek Chisora, y este mes con dos combates: el 14 de diciembre en París (Francia) con el título mundial en juego del campeonato WBC (Consejo Mundial de Boxeo), la máxima categoría profesional plata ligero en el que el galo Yvan Mendi venció al mexicano Jesús Arévalo, y también en la capital gala el pasado sábado, día 16 de diciembre, en el Mundial WBC plata gallo en el que el francés Nourdine Oubaali noqueó al filipino Marc Geraldo en siete asaltos.

Alloza es árbitro desde hace 40 años y paulatinamente ha ido ascendiendo categorías. Desde el año 1980 es colegiado nacional, internacional EABA desde 1989, internacional AIBA (máxima categoría mundial del boxeo aficionado) desde 1992, internacional EBU (Unión Europea de Boxeo) desde 2010 e internacional WBC (máxima categoría mundial profesional) desde 2013.

Es el primer nacional que ha arbitrado fuera de España en unos Juegos Olímpicos

A lo largo de su carrera ha dirigido numerosos combates, bien como árbitro o como juez. En el boxeo aficionado ha tenido 1.601 actuaciones como árbitro y 4.108 de juez; mientras que en el profesional ha sido 94 veces árbitro y 167 juez hasta completar casi 6.000 combates (5.970). El siguiente que tiene programado es el Europeo del peso mosca en La Coruña para el mes de febrero del próximo año.

"El consejo mundial no tiene fecha límite para poder arbitrar. El tope lo marcan las cualidades físicas personales, hay que pasar una serie de pruebas", indica Alloza, el único colegiado español que ha arbitrado fuera de España en unos Juegos Olímpicos. "En Barcelona 92 me quedé como primer suplente y los que representaron a España en la Ciudad Condal fueron Pasamat, Tonda y Valle", recuerda.

Empezó en este deporte en 1969 como amateur y disputó 52 combates. Más tarde volvió a subirse a un ring, pero ya como director de la velada. "Fue algo accidental. Un día paseaba por la calle Concepción y me encontré con el vicepresidente de la Federación Onubense de Boxeo (actual Delegación). Yo trabajaba en la fábrica y me comentó si quería ser árbitro. Dudé, pero me convenció. Era un miércoles de noviembre de 1977 y el sábado de esa semana debuté en una velada en la cual había un Campeonato de España".

En su dilatada trayectoria profesional guarda recuerdos muy gratos. "Por ejemplo una final del Boxam entre el francés Nourdine Oubaali y Kelvin de la Nieve -púgil onubense de origen dominicano que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012- que ganó por puntos el galo. Otra en un Europeo en Inglaterra, pero sin duda la más grata fue en Campeonato del Mundo de Chicago en 2007, con unos 14.000 espectadores. Había un púgil, creo que sirio, que iba ganando con claridad (entonces se podía ver la puntuación) pero me di cuenta de que estaba mal, que no hacía bien el talonamiento y tenía la vista perdida. Paré el combate y di a su rival como ganador por inferioridad. Recuerdo que el público comenzó a pitar y sus preparadores no paraban de protestar; el personal técnico de la AIBA me miraba matándome con la vista, incluido el presidente de la comisión médica, y por unos momentos llegué a pensar que me podía haber equivocado y que el Mundial se había acabado para mí. Pero cuando el boxeador fue a su rincón se desplomó, cayó de espaldas. Todo lo que eran pitos y protestas se tornaron en aplausos mientras las asistencias sanitarias se lo llevaban".

Su hermano Bienvenido Alloza (fallecido en 2013) siguió sus pasos en el boxeo, al igual que su sobrino Beni, que fue cuatro veces campeón de España de la categoría élite (antes sénior).

Ha sido presidente de los árbitros españoles. "Siendo de Huelva he tenido la suerte de estar desde 2003 hasta 2010 en lo más alto del escalón de los árbitros aficionados nacionales hasta que decidí pasar al profesionalismo. He sido secretario durante dos legislaturas y en la última presidente entre 2102-15 hasta que dimití por estar en desacuerdo con la gestión tanto deportiva como económica del presidente de la Federación Española de Boxeo de aquel entonces".

Resalta que la mayor cualidad para ser árbitro de boxeo es "la honradez, pero en este y en cualquier deporte. Si no tienes eso no sirve de nada conocer el reglamento al mil por mil. Hay que tener la conciencia tranquila".

Su experiencia en los Juegos Olímpicos "fue fantástica. Lo que se vive allí es único, convivir con tantas figuras". Ahora bien, aclara que "si me dieran a elegir entre unos Juegos y unos Campeonatos del Mundo me quedo con los segundos porque para mí lo de Chicago fue increíble. Allí había 575 boxeadores mientras que en Juegos sólo están los que se clasifican, 200 y pico. Igual que hacer un título importante en el boxeo profesional. En el boxeo olímpico hay muchísima presión porque, por ejemplo en España, el Consejo Superior de Deportes subvenciona según las medallas y títulos mientras que en el boxeo profesional se la juegan el boxeador, el preparador, el promotor, el mánager... Es algo diferente, son conceptos distintos con intereses distintos y, pese a la mala fama y la leyenda negra, creo que hay más honradez en el boxeo profesional que en el amateur".

Lo cierto es que gracias a este deporte ha podido viajar por todo el mundo, enarbolando con orgullo la bandera nacional y de Huelva. "Pese a mi situación social y económica gracias a este deporte he podido estar en muchísimos países de Europa, América, Asia. He estado en China, en Rusia... Afortunadamente me ha dado mucho", concluye.