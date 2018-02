Sin obsesionarse con Ricardo Guillén. El Huelva inicia el próximo domingo la fase clasificatoria de ascenso a la LEB Plata ante el CB Marbella La Cañada, equipo en el que milita el veterano ala-pívot canario, en un encuentro que se disputará en el polideportivo municipal Andrés Estrada (12:00).

Richi Guillén es un viejo conocido de los aficionados onubenses al baloncesto, con un largo recorrido por diversos clubes de la ACB como Unicaja Málaga, Gijón, Gran Canaria, Tenerife u Obradoiro, y de la LEB (Algeciras, Los Barrios, Alerta Cantabria...). A sus 41 años es uno de los jugadores más determinantes de la Liga EBA, siendo el más valorado de la Conferencia D. Promedia 20 puntos por partido (ha anotado 340 en 17 encuentros) y casi diez rebotes (9,82), siendo el segundo que más capturas ha recogido bajo los tableros.

Estamos aquí por méritos propios y ahora lo que queremos es divertirnos"

"Se conserva fantásticamente bien", asegura Javier Rodríguez Walls, entrenador del Huelva (denominación con la que compite el CDB Enrique Benítez). "Es un gran jugador, el MVP", añade. Ahora bien, el técnico tiene claro que "no podemos obsesionarnos con él. Más que ensimismarnos en su defensa queremos que los demás no aporten. Que haga 30 puntos no nos cogería de sorpresa", destaca.

El Huelva inicia la fase de ascenso con cuatro victorias y cuatro derrotas, ya que el sistema de competición es olímpico y se arrastran los resultados conseguidos ante los equipos que integraban el grupo en la primera parte de la Liga. El Marbella está situado en la tercera plaza, con cinco partidos ganados y tres perdidos, por lo que sumar un triunfo frente a los costasoleños aumentaría las posibilidades del cuadro onubense de clasificarse. "Es un partido que no es decisivo pero sí muy importante", recalca Rodríguez Walls. "Empezar con una victoria sería una alegría inmensa y seguiríamos con la línea positiva que llevamos esta temporada en casa, donde sólo hemos perdido un partido".

El entrenador confía en que su conjunto acabe entre los tres primeros, lo que permite seguir peleando por el ascenso. "Soy optimista. Mi equipo pelea y lo da todo en cada encuentro. Habrá que esperar al desarrollo de la competición porque queda mucho por delante, diez partidos. Estamos aquí por méritos propios y ahora, una vez conseguido el objetivo trazado al inicio de la temporada, queremos divertirnos".

Para este choque el preparador onubense tiene la baja segura del base Jesús Hernández por una lesión en el escafoides.

El club va a instalar en la puerta del Estrada una hucha para recaudar fondos que ayuden a sufragar los gastos de los próximos desplazamientos. "Tenemos una falta transitoria de liquidez. Esperamos la entrada de varias colaboraciones de instituciones, en las que confiamos plenamente y estamos contentísimos con sus aportaciones. Lo que sucede es que sus tiempos y los del club son distintos", concluye.