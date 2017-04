De nuevo a las puertas del título

La onubense Carolina Marín cedió ayer, por 23-25, 22-20 y 21-13, ante la taiwanesa Tai Tzu Ying en la final del Abierto de Malasia de bádminton. La jugadora asiática, vigente número uno del mundo, cerró el duelo en una hora y 25 minutos, después de una remontada que dejó a Carolina Marín sin el título después de un intenso choque en el que las dos jugadoras demostraron el nivel que atesoran y el porqué partieron como las dos grandes favoritas para lograr el título al comienzo del torneo.

Es la tercera final que pierde la onubense en 2017. La pasada semana, en el Yonex Sunrise India Open, fue superada por Pusarla Venkata Sindhu en la reedición de la final olímpica. El pasado mes de marzo en el Abierto de Alemania, en cambio, fue Carolina Marín la que renunció a competir ante la japonesa Akane Yamaguchi por lesión. Se le resiste el título a la onubense, que en cambio ha recuperado su máximo nivel competitivo en los principales torneos del circuito profesional mundial.

La próxima cita de la onubense será en Singapur del 11 al 16 de abril

Esta vez el título se le escapó ante Tai Tzu Ying. Carolina Marín tomó ventaja en la primera manga (23-25) pero su nivel decayó en el segundo y tercer parciales. No pudo mantener el ritmo y pese a que en el segundo estuvo en el aire y la onubense rozó la victoria, no logró rematar la faena. En el tercero ya no hubo apenas opciones de victoria para la volantista de La Orden. La taiwanesa, primera cabeza de serie en Kuching, reaccionó para proclamarse campeona del torneo, de categoría Superseries Premier.

Carolina Marín, que viajó a Malasia acompañada por el técnico Anders Thomsen, tiene previsto competir entre los días 11 y 16 de abril en Singapur. Buscará en tierras asiáticas el título que ha acariciado en India y en Malasia. La onubense busca sumar un nuevo logro a su extenso palmarés deportivo y aspirar a arrebatar de nuevo el título honorífico de mejor jugadora del mundo que actualmente ostenta su rival ayer en Malasia, que ocupa la primera posición del ranking internacional.