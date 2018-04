La moneda sale cruz

El equipo onubense vuelve a jugar mañana domingo de nuevo en el Andrés Estrada (12:00), ya que recibe al líder Cazorla Jaén, con la obligación de ganar para no decir adiós a sus opciones.

El Huelva sufrió su primera derrota en casa en esta fase de ascenso en un partido con un final trepidante, pero en este caso la moneda salió cruz. A falta de 9 segundos, con 64-66 en el marcador, Jeremiah Davis dispuso de la última posesión, pero en vez de jugarse un triple que le hubiera dado la victoria, apostó por una penetración que no acabó en canasta, acabándose ahí las opciones de victoria locales.

El Telwi San Juan recibe hoy (19:00) al Andújar Jaén

Nuevo partido con sabor a final para el Telwi San Juan; el conjunto de Celes Vizcaíno recibe hoy (19:00, pabellón Municipal) al Andújar Jaén dentro de la 15ª jornada de la fase de permanencia en la Liga EBA. El conjunto sanjuanero no puede fallar. Le quedan cuatro partidos y necesita un mínimo de tres victorias (probablemente cuatro) para no perder la categoría. Los onubenses son colistas con 4 partidos ganados y 10 perdidos, mientras su rival de hoy es 5º con un balance de 7-7. La victoria la pasada jornada y el hecho de contar con el apoyo incondicional de sus aficionados debe servir de aliciente para sumar otro triunfo y mantenerse con vida. Los sanjuaneros además afrontan el encuentro con ganas de revancha tras la derrota en la primera vuelta por 80-79 en un final de partido que salió cruz para el Telwi San Juan. Aquel día brillaron el local Eugenio Martínez (19 puntos) y el onubense Samuel Ceada (25), en un choque cuya clave fue el dominio del Andújar en los rebotes (36-25). Por su parte, el cuadro jiennense busca un triunfo que le dé prácticamente la permanencia, que tiene muy cerca, pero aún no es definitiva.