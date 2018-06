La misma historia sólo un año después

Es la misma historia de hace justo un año: Cristiano Ronaldo insinúa que no está bien en el Real Madrid, el portugués se incorpora a su selección sin aclarar su futuro y la prensa de su país desliza el pronto adiós del jugador al club blanco. ¿Tendrá esta vez un desenlace diferente?

El diario portugués Record aseguró ayer con rotundidad que "Ronaldo se va del Real Madrid" en una decisión que el periódico definió como "irreversible". Según la información, el motivo sería que el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, no quiere mejorar a Cristiano Ronaldo, de 33 años, un contrato que expira en 2021. El diario Marca indicó por su parte que el director general del Madrid, José Ángel Sánchez, se reunió hace pocos días con el agente del jugador, Jorge Mendes, para decirle que el club no está dispuesto a aceptar sus demandas. El nuevo caso Cristiano arrancó el 26 de mayo, apenas cinco minutos después de que el jugador ganara su quinta Liga de Campeones, la cuarta con el equipo madridista.

"Cristiano Ronaldo no es dueño del Real Madrid; Neymar tiene la puerta abierta"

"Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado", dijo tras la final de Kiev, enturbiando las celebraciones de los blancos. No obstante, al día siguiente dio esperanzas a los hinchas blancos. "Muchas gracias por todo, nos vemos el año que viene", señaló ante miles de aficionados en la celebración de la Champions. Es un déjà vu permanente. El año pasado ocurrió algo similar. Entonces fue el diario A Bola el que publicó el 16 de junio que Cristiano había decidido dejar el Madrid. Sin embargo, el delantero terminó quedándose una temporada más. Según diferentes medios españoles, Cristiano Ronaldo pide al Madrid una mejora de contrato con una suma similar a la que le reclama la Hacienda española por un presunto fraude fiscal.

Cristiano fichó en 2009 por el Madrid después de que el club blanco pagase 96 millones de euros al Manchester United en lo que fue la contratación más cara del mundo en ese momento. El portugués ha ganado cuatro Ligas de Campeones desde entonces, las últimas tres de forma consecutiva, y cuatro de los cinco Balones de Oro que luce en su palmarés individual. Además, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Madrid. A pesar de todos los éxitos, Cristiano decidió echar un nuevo pulso al club y ahora está por ver si éste cederá o si se plegará al deseo de "más cariño".

En contra del futbolista juega su edad y que ya no está Zinedine Zidane, uno de sus más firmes defensores durante los últimos años. Además, y según diferentes encuestas publicadas en la prensa española, al hincha blanco no parece importarle su marcha si la venta es suculenta. Ahora queda pendiente comprobar si Cristiano también tiene a Florentino en contra. Mientras, ayer sorprendieron unas declaraciones en rueda de prensa de Marcelo, capitán del Madrid: "Cristiano no es dueño del Madrid. Si el presidente quiere fichar a alguien, lo va a fichar. Pero, porque Cristiano esté... ¿Neymar no puede venir? Todo el vestuario quiere que Cristiano se quede. Y Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid"