Un mermado Recre B recibe a un igual

El Recreativo de Huelva B recibe hoy (11:30, Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español) al Atlético Antoniano en un partido de la jornada 28 del grupo X de Tercera División.

El conjunto onubense espera mantener la buena línea mostrada en las últimas jornadas (3 victorias y un empate) y derrotar a un rival directo en la lucha por la permanencia y que no atraviesa por un momento dulce, ya que acumula cuatro jornadas sin saborear un triunfo.

El filial del Decano es 14º en la clasificación con 29 puntos, y el cuadro sevillano 16º con uno menos, de ahí la importancia de los puntos en juego. En la ida el Antoniano venció por 3-1.

El técnico onubense Juanma Rodríguez vuelve a contar con muchos problemas a la hora de confeccionar el once inicial, ya que las lesiones y las sanciones merman notablemente una plantilla ya de por sí corta. Son baja segura los lesionados Cerpa y Manu Fernández y los sancionados Salvi Moya y el portero Sergio Miralles, que se ha recuperado ya de su lesión pero fue expulsado ante el Coria. Además, es muy complicado el concurso de Aitor Brioso, por lo que tendrá que recurrir una vez más al juvenil.

"Estamos mal de jugadores por la génesis (la confección) de la plantilla. Aitor no creo que llegue porque no termina de recuperarse de las molestias que arrastra y sólo cuento con once jugadores de campo disponibles", se lamenta Juanma Rodríguez.

"No sé si estamos en el mejor momento de la temporada; es similar al que pasamos en la primera vuelta y que se rompió precisamente ante el Antoniano, algo que queremos cambiar ahora", añade.

Como viene sucediendo últimamente, el Recre B se juega algo más que tres puntos, puesto que se mide a un rival directo: "Llevamos algo más de un mes de competición enfrentándonos a rivales muy próximos en la clasificación; algunos como Castilleja o Antoniano estaban distanciados de nosotros pero hemos recortado esa renta que tenían. El encuentro es especial porque si ganamos nos permitirá seguir estando una semana más fuera de la zona de peligro", resalta el técnico.

Juanma Rodríguez considera clave "mantener un buen ritmo de juego los 90 minutos; ellos son un equipo intenso en sus acciones y nosotros tenemos al menos que igualar esa intensidad y buscar sus puntos débiles". No se fía del mal momento del Antoniano: "Quizás lo sea en cuanto a resultados, pero no de juego, ya que en los últimos partidos han merecido más de lo que han obtenido".

La lista de convocados del amateur recreativista la integran Vichi, Javi Roldán, Ale Soler, Sergio Pérez, Alan, Adri Díaz, Andrés, Gustavo, Iván Martín, Víctor, Nené, Misffut, Dani Rodríguez, Alberto Barrero, Miguel Fernández y David Rodríguez.

ALINEACIONES PROBABLES

Recreativo B: Vichi, Soler, Gustavo, Alberto, David, Dani, Misffut, Sergio, Adri Díaz, Iván Martín y Alan.

Antoniano: Andrés, Andrés Randado, Juan Antonio, Ramón Barroso, Lebrón, Juan Lucas, Falcón, Paquito, Longa, Joaquín y Sergio Iglesias

Estadio: Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español (11:30).