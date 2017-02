Le pide matrimonio a su novia tras ganar en La Palma y ella dice 'sí'

Manuel Cordero Romero, el ganador el domingo del Duatlón Cros Ciudad de La Palma le pidió matrimonio a su novia, Cristina Gómez, nada más cruzar la línea de meta y ella, sorprendida y emocionada, le contestó que sí.

El deportista sevillano del Isbilya Sloopy Joe's entró victorioso en la meta y tras dejar la cinta, saludó a su madre y se acercó a su pareja, ante la que se arrodilló y le ofreció un anillo de compromiso, ante lo que ella dijo que sí con el micrófono del animador de la carrera como testigo.

Manuel asegura que llevaba tiempo dándole vueltas a la pedida de mano y quería hacer "algo diferente y especial, y que "ganara o no la prueba lo iba a hacer, pero está claro que ganando hizo que fuera más bonito".

"Tengo claro que mejor persona que ella no voy a encontrar, me llena de alegría", destaca Cordero, que recuerda que cuando se fundió en un abrazo con su novia, con la que lleva dos años y medio de relación, ella estaba "con las lágrimas saltadas y temblando". Cordero, de 29 años, en ningún momento tuvo dudas del resultado de su sorpresa: "tenía claro que me iba a decir que sí" y comenta que de camino le dio a su madre y su tía "una alegría muy grande".

Sus compañeros de competición le han felicitado por esta forma original de pedir matrimonio y le han dicho que ha dejado "el listón muy alto para los demás".

Por su parte, la sorprendida, Cristina, asegura en las redes sociales que no tiene palabras para describir lo que su prometido le ha hecho sentir y que no sabe si está "soñando o es realidad".