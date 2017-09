Todo listo para la cita del año

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Huelva ha establecido, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la capital onubense, un dispositivo especial de tráfico de cara a la celebración el próximo 24 de septiembre de la Copa del Mundo de Triatlón Huelva 2017, cuyas pruebas se van a celebrar en Punta Umbría y Huelva.

Para ello se han dispuesto tres circuitos en la capital: uno de transición, que acogerá la entrada de los ciclistas, procedentes de Punta Umbría, hasta la Plaza de la Constitución; otro segundo, cerrado, que albergará las cuatro vueltas ciclistas dispuestas en la ciudad; y, por último, un tercer circuito cerrado por donde discurrirá la carrera.

La prueba femenina empieza a las 9:00 en Punta Umbría y la masculina a las 12:15

La envergadura de esta prueba internacional obligará a dejar libres de vehículos, desde las 15:00 del viernes 22 de septiembre hasta el final de la prueba, las siguientes calles: C/ Puerto (zona interior de Plaza de la Arqueología, hasta Plaza Quintero Báez), Pablo Rada (ambos sentidos), calle San Sebastián (ambos sentidos), Cuesta de Tres Caídas, Vía Paisajista y Alcalde Federico Molina (desde C/ Roque Barcia hasta C/ Isla Cristina ambos sentidos). Asimismo, se cortará el tráfico en las calles que conforman los diferentes circuitos mientras dure la competición.

La prueba femenina comenzará a las 9:00 en Punta Umbría y tiene prevista su llegada a la capital en torno a las 10:00 . Mientras que la prueba masculina dará comienzo a las 12:15, estando prevista la entrada en Huelva antes de las 13:00.

Los atletas provenientes de la localidad de Punta Umbría, a través de la A-497, entrarán a la ciudad por la rotonda del puente y continuarán por: Avenida del Molino de la Vega, C/ Joseli Carrión, Avenida Hispanoamérica, Avenida de la Ría, Avenida de Italia, Plaza del Punto y Avenida Martín Alonso Pinzón (Plaza de la Constitución).

Desde aquí se adentrarán en el circuito cerrado ciclista que discurrirá por: Avenida Martín Alonso Pinzón (Plaza de la Constitución), Plaza de las Monjas, C/ Méndez Núñez, C/ Puerto (Zona interior de Plaza de la Arqueología), Plaza Quintero Báez, Avenida Pablo Rada, C/ San Sebastián, Rotonda Fuente de Bomberos, C/ San Sebastián, Avenida Pablo Rada, Plaza Quintero Báez, Cuesta de las Tres Caídas, Vía Paisajista, Avenida Alcalde Federico Molina, Avenida Alcalde Federico Molina, Alameda Sundheim y Avenida Martín Alonso Pinzón. Un itinerario de 5,5 kilómetros que tendrán que recorrer cuatro veces.

Posteriormente, y tras cambiar el calzado, comenzará la carrera a pie por un circuito cerrado de 2,5 kilómetros en el que tendrán que realizar cuatro vueltas. La pista la conformarán las calles: Avenida Martín Alonso Pinzón (Plaza de la Constitución), Plaza de las Monjas, C/ Méndez Núñez, C/ Puerto, Avenida Pablo Rada, C/ San Sebastián, Avenida Pablo Rada, Plaza Quintero Báez, C/ Puerto, C/ Méndez Núñez, Plaza de las Monjas y Avenida Martín Alonso Pinzón.

De otra parte, el sábado, a partir de las 18:00, el mismo circuito de la carrera de la Copa del Mundo de Triatlón albergará la Music Run Colors, con la colaboración de Huelva Información, en la que puede participar cualquier ciudadano que lo desee, previa inscripción. Una actividad para la que se prevé el corte de las calles del circuito mientras se lleve a cabo.