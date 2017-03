Poco líder para tanto San Roque

Había que ganar como fuera… Y se ganó. En un partido poco brillante, pero muy práctico, el San Roque de Lepe se impuso a un Arcos que llegaba como líder al Ciudad de Lepe, pero que se vio sorprendido por el entramado defensivo del conjunto aurinegro y por el acierto en el remate de Alex Hornillo, ayer inesperado protagonista en la faceta goleadora en el equipo lepero.

Con estos tres puntos, y a falta de que se dispute el resto de la jornada, el equipo entrenado por David Torres Chiqui ha amanecido hoy a cinco puntos de la cuarta plaza, con lo que sigue alimentando sus opciones de pelear por meterse en el play-off de ascenso.

Tras unos minutos iniciales en los que ambos conjuntos demostraron tener mucho respeto por el rival, fue el San Roque el que tomó la iniciativa en el partido, casi siempre tratando de buscar con balones largos a Higor Rocha para que el delantero aurinegro intentase aprovechar su velocidad para sorprender a la defensa del Arcos. Fue precisamente en una de estas jugadas como llegó la única alteración en los primeros minutos al guión establecido con una acción en la que Rocha acabó cayendo dentro del área, pero acabó siendo amonestado al entender el árbitro del encuentro que se había tirado buscando el penalti.

El primer remate del San Roque sobre la portería visitante llegó cuando se cumplía el primer cuarto de hora por medio de una volea lejana de Alex del Río que casi sorprende a Fran tras el bote sobre el césped del Ciudad de Lepe. Esa jugada no tuvo consecuencias para el marcador, pero marcaba que en el partido se jugaba a lo que quería Chiqui más que a lo que buscaba José Herrera. En esta circunstancia tuvo gran importancia la presencia de un central como Juanma en el doble pivote aurinegro tratando de interrumpir el juego del centro del campo del Arcos, teóricamente superior según hacía presagiar su condición de líder, y buscar con los menos toques posibles el área rival.

El gol que premiaba la mejor disposición del San Roque en el partido llegó en el minuto 17 cuando Alex Hornillo remataba de cabeza muy solo en el segundo palo un córner pasado botado por Selu.

Ahora había que ver si el equipo lepero era capaz de gestionar el marcador a favor y no le ocurría como le ha pasado en varias ocasiones a lo largo de la temporada, que no sabía mantener la ventaja adquirida. Ayer sí supo administrar esa ventaja, y no sólo eso, sino que incluso fue capaz de aumentarla en el 34, de nuevo con Alex Hornillo como goleador en otro saque de esquina pasado, esta vez rematando con el pie el lanzamiento efectuado ahora por Dani del Moral desde el lado contrario al del primer gol.

Mientras tanto, del líder apenas había noticias en ataque, pasando Bocanegra prácticamente desapercibido durante toda la primera mitad. Puede que pesara en el juego del equipo de Arcos la ausencia de Antonio Sánchez, su máximo goleador con 16 goles, pero de un equipo que encabeza la clasificación habría que esperar algo más.

No mejoró en exceso el juego en los primeros minutos de la segunda mitad, con un Arcos que seguía falto de ideas y un San Roque que se limitaba a defender la renta obtenida sin pasar excesivos apuros. Los parones en el juego, muchos de ellos provocados por la lesión de Alex Hornillo que acabó llevando al banquillo antes del tiempo al improvisado goleador aurinegro, también tuvieron su influencia en la poca vistosidad del partido. La salida de Hornillo provocó que Chiqui se viese obligado a mover muchas posiciones en sus jugadores, acabando Selu en el lateral derecho y Alex del Río como pareja de Baquero en el centro.

El tercer gol del San Roque, anotado por Camacho en el minuto 68 a pase de Higor Rocha, parecía dejar el partido sentenciado, pero sólo dos minutos después Oca ponía el 3-1 en el marcador, llevando el partido a unos 20 minutos finales en los que el Arcos se volcó, aunque con escasas ideas, buscando recortar distancias ante un equipo lepero muy cansado.