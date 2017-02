El líder Isla mete la quinta ante el Aroche

El Isla Cristina impuso la lógica ante el Aroche y conquistó su quinta victoria consecutiva, lo que le consolida una semana más en lo más alto de la clasificación.

Desde el pitido inicial fueron los costeros los que tomaron la iniciativa, dominando a su rival. Pronto llegó el gol para el Isla, cuando a los 9 minutos marca Sebas culminado de cabeza un centro. El cuadro local no solo dominaba sino que creaba mucho peligro por las bandas, por donde Nico entraba con facilidad, y sus centros ponían en jaque a la defensa arucitana.

El Aroche quería llegar con peligro hasta la meta de Mateos, pero en las esporádicas ocasiones que lo lograba se encontraba con una segura defensa que le impedía tirar con peligro entre los tres palos. En el m. 34 el Isla Cristina gozó de una gran ocasión de aumentar la cuenta en un derribo de Kaba a Sebas dentro del área; el penalti lo lanza Edu pero el meta Álvaro adivina la intención; sin embargo, dos minutos después el propio Edu, de cabeza, pone el 2-0 tras un centro de Manolito.

En pleno festival local llega un nuevo penalti en el 39 sobre Sebas, y en esta ocasión Nico no perdona y marca el 3-0, resultado con el que se llegó al descanso.

La reanudación comenzó con el gol de Álex, que a centro de Felipe recorta distancias (3-1, m. 47). A pesar de ello el cuadro costero seguía dominando y la afición no temía por el resultado. En el 60 llegó el cuarto tanto local, obra de Nico al empalmar una volea, resolviendo una serie de rechaces en el área serrana. En uno de los contragolpes visitantes pudo llegar el 4-2, pero no estuvieron finos y el rechace de un defensa local quedó en las manos de Mateos. Los visitantes no se entregaban y buscaban reducir distancias con peligrosos contragolpes, pero la defensa del Isla no permitía que los hombres de Jaime consiguieran su propósito.

El Aroche tuvo su premio en el tramo final, cuando en el 80' un centro de Felipe lo aprovecha Álex para anotar el 4-2 definitivo, que le permite al Isla seguir paso a paso y con seguridad a la conquista del título liguero, a la espera del derbi a disputarse el próximo sábado en el complejo deportivo Emilio de los Santos ante el Punta del Caimán.