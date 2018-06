Una lesión deja a Gómez sin competir en Madrid

La judoca onubense Almudena Gómez no podrá participar en la cita de la Copa del Mundo que se disputará este fin de semana en Madrid tras sufrir una lesión en un hombro en un entrenamiento en la noche del pasado miércoles.

Gómez sufre una subluxación acromioclavicular tras clavar el hombro en una acción sobre el tatami, lo que le obligó a acudir a urgencias. La onubense, que iba a competir en la categoría de menos de 48 kilos en Madrid, explicó que siente "mucho dolor", pero que "dentro de lo que cabe no parece muy grave".

Está con el brazo en cabestrillo y "apenas" ha "podido dormir", agregó la medallista nacional, a la que hicieron un radiografía y "parece que no hay nada roto", apuntó. "Vaya temporada llevo", exclamó la judoca onubense, que ha tenido varias lesiones este curso y en su historia, experiencia que le sirve para no desesperarse. "Ya tengo un máster pero no deja de dolerme ", señaló.