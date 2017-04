El juvenil de Aracena estará en el Nacional de Lorca

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, hizo entrega de una subvención de 2.000 euros al equipo juvenil de la Asociación Deportiva Zulema Aracena, cantidad que supondrá el 50% del coste que llevará al grupo participar en el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol que se celebrará en Lorca, Murcia, del 26 al 30 de abril.

Una aventura en la que se embarcan estos jóvenes deportistas y que se está organizando con mucha celeridad, tras la sorpresa del magnífico resultado obtenido por el equipo en el Campeonato de Andalucía Cadeba 2017, en el que consiguió el subcampeonato y la posiblilidad de representar a comunidad andaluza en el Nacional. Manuel Guerra afirmó que este apoyo municipal es "un esfuerzo que había que hacer, ya que no se entendería que después de este esfuerzo el equipo no pudiese asistir al encuentro por cuestiones económicas". Una participación que, en palabras de Guerra, "no sólo va a ser ilusionante para los jugadores, sino para todo el conjunto del deporte de Aracena".

El entrenador, José Rafael Rodríguez Piti, destacó el trabajo que se hace en las escuelas municipales, así como la importancia del binomio club-Patronato Municipal con el que se están consiguiendo importantes logros deportivos en Aracena. "En Aracena hay afición al voley desde hace mucho tiempo pero en los últimos años ha crecido".

En el torneo estarán los 24 equipos mejores de España, de las distintas comunidades, siendo Andalucía, junto a Madrid y Cataluña, una de las que entra con dos equipos en competición por su embergadura, Pizarra de Málaga y Aracena. La participación supone un coste importante, 4.300 euros de presupuesto para cinco días de competición y un grupo de 15 personas. El Ayuntamiento suma su apoyo al del Club, las familias, una rifa que está en la calle y otros patrocinadores privados que ayudarán a que el equipo pueda estar.