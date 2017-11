Un inquietante socavón

Un gol muy gol que no fue concedido por la impericia de un asistente y de un árbitro -también por la cerrazón del fútbol español ante las nuevas tecnologías- evitó, posiblemente, que se abriese un socavón entre el líder y los demás. No es lo mismo disfrutar de 4 puntos sobre el segundo que escaparse a 7, distancia que hubiera abierto el Barcelona con una victoria en Mestalla. En Valencia empataron los dos mejores por ahora, ganó la emoción del campeonato y perdió la imagen de la que, para algunos, es la mejor liga del mundo.

Ernesto Valverde da cursos de saber estar, de mesura y de mano templada a quien los quiera recibir. Víctima de tan clamoroso error, aún con las pulsaciones altas, y vino a acordarse de aquella otra pifia mayúscula, esta vez a favor de los azulgrana, ante el Málaga en el Camp Nou. Esa templanza que muestra es la que lo ha llevado a controlar ese caballo con tendencia a desbocarse que es el gran club barcelonés.

El Barcelona de Valverde es hoy 8 puntos mejor que el que manejaba hace un año la mano mucho más tensa de Luis Enrique: 35 puntos por los 27 de entonces. Eran seis los puntos de desventaja con respecto al líder, el Real Madrid. Al final, ese déficit persistió. No le debe gustar ese dato a Zidane: son 8 los puntos que aún le debe limar al Barça tras comerle dos este fin de semana.

El equipo que de largo ha mejorado más con respecto a la pasada campaña es el Valencia: 31 por 11. Veinte puntos, nada menos. No obstante, por Mestalla se levanta un viento inquietante con la baja de Guedes para un mes, la probable de Zaza en cuanto su menisco roto le dé la cara y otros percances como el de Garay. Marcelino maneja un once fabuloso, pero dentro de una plantilla justita de efectivos. Aún mantiene 6 puntos sobre el quinto, el Sevilla, que son realmente 7 por el average particular tras el 4-0 del partido liguero en la capital del Turia, pero si hay un equipo en el mundo que jamás se rinde y que remonta lo que haga falta es el bloque de Berizzo.

Un tercio de trayecto acaban de cruzar los 20 viajeros de la Liga. Las posiciones se han definido ya mucho. Y por abajo, quizás demasiado: se ha abierto un inquietante socavón de cinco puntos entre el decimoséptimo, el Deportivo, y los tres puestos de la condena, que integran Málaga (7 puntos), Las Palmas (7) y Deportivo Alavés (6). Los malaguistas, no obstante, dan síntomas de mejoría. En el Bernabéu compitieron hasta el final (3-2) y fueron perjudicados por ese gol mal anulado a Baysse. No es el típico caso de equipo anárquico y sin espíritu que desoye a su entrenador. Aprietan y van todos a una. Tienen tiempo y argumentos para salir de ahí. Aunque para ello deben habituarse a ganar en casa a rivales como el que ahora reciben, el Levante.

Las Palmas también dio en Anoeta unas constantes vitales más esperanzadoras para su parroquia, pero el partido ante el Betis en la isla huele a ultimátum para Pako Ayestarán, quien aún no ha ganado.

Málaga y Las Palmas son los equipos que más han caído con respecto a la pasada Liga: 12 puntos menos suman que hace un año. Y el tercero en discordia es el actual colista, el Alavés. Diez puntos menos atesora. Busca su tercer entrenador en apenas un tercio de Liga.

En la Liga 16/17, Sporting (9 puntos), Osasuna (7) y Granada (5) cruzaron ese primer tercio en el último vagón y ninguno se salvó al final. Inquietante, pues, ese socavón.