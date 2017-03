Una hermandad eterna a prueba de crisis y categorías entre el Córdoba y el Recre

La unión entre la afición del Recre y la del Córdoba no entiende de categorías ni de crisis. Es eterna. Blanquiverdes y albiazules van siempre de la mano y no hay ocasión en la que se enfrenten ambos conjuntos en la que no dejen constancia. La visita del filial cordobesista a Huelva permitió a las peñas albiazules renovar la hermandad con un acto liderado por la peña El Milenio al término del encuentro. Así, tras el reparto de puntos lo hubo también de abrazos y buenos deseos de futuro.