"La herida sigue abierta"

"La herida todavía está abierta", así comenzaba el director deportivo del San Roque de Lepe, Manolo Santana, su valoración sobre la temporada realizada por su equipo, aludiendo a la sensación que le ha quedado después de no haber podido alcanzar el play-off de ascenso a Segunda B. "El balance que yo hago -continuó Santana-, si nos ceñimos al tramo final de la temporada, es que estoy triste por no haber conseguido nuestro objetivo. Pero si la visión la hacemos un poco más a largo plazo, sí es cierto que con las dificultades y con todo lo que hemos pasado este año, el balance se puede considerar bueno porque hemos sido capaces de estabilizar la caída en picado en el plano económico e institucional que llevaba el club. Deportivamente hemos estado a punto de entrar en liguilla y, repito, con todo lo que hemos sufrido durante el año, creo que es un éxito".

En este sentido, el director deportivo aurinegro consideró que lo que le había faltado al San Roque para disputar finalmente la fase de ascenso, habría que buscarlo "no al final, sino al principio: algo de estabilidad en esos meses de verano".

Santana quiso destacar un dato para poner de manifiesto el bajo nivel físico de la plantilla lepera señalando que "el equipo perdió el trofeo de San Roque ante Cartaya e Isla Cristina, dos rivales de categorías inferiores". También aludió el exigente comienzo de competición que tuvo el cuadro aurinegro, "lo que hizo que nos pusiéramos incluso en puestos de descenso".

Cuestionado sobre qué puede pasar con el San Roque para la próxima campaña, Manolo Santana manifestó que "esa es la pregunta del millón: y ahora qué". "Hay que ser realista con la situación, los recursos propios que puede generar el club" para "competir en la antigua Preferente o en la actual Primera Andaluza. Por eso tenemos que traernos inversiones de fuera para poder competir en una categoría por encima de nuestras posibilidades, y todo ello tratando de compaginarlo con la estructura del San Roque".

Con respecto al actual inversor, el empresario argentino Antonio Gaitán, Santana afirmó que "su intención es formalizar la escritura de compraventa, adquirir el 100% del club -ahora solo tiene una opción-, poder llegar a un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social para fraccionar la deuda y a partir de ahí comenzar a diseñar un proyecto que siga creciendo".

Gracias a este apoyo económico de Gaitán, Manolo Santana vaticina que este será un verano más tranquilo.

Así, de cara a la próxima temporada, con Chiqui en el banquillo "sería absurdo hablar de posibles jugadores, porque ahora no sabríamos ni dónde vamos a entrenar y habría que ver qué perfil de equipo queremos. En cualquier caso, Santana no descartó la posibilidad de que se quedaran en el club algunos jugadores de la plantilla que han destacado porque "esos jugadores nos interesan -afirmó-. Sería cuestión de hablar con ellos, aunque sabemos que la negociación no va a ser fácil".