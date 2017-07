"Es fundamental encajar a la cantera en nuestro proyecto"

Una nueva etapa comienza en el PAN Moguer. Tras el descenso del primer equipo a la Segunda División Nacional y una cantera en la que se vislumbran brotes verdes, el club ha apostado por un nuevo proyecto deportivo a largo plazo dirigido por el excapitán y coordinador de la cantera, Sergio Cruzado, que asume además la dirección deportiva para trazar unas líneas maestras en consonancia con la filosofía de cantera del club, que buscará formar jugadores válidos para llegar en gran número al primer equipo y seguir dando vida a cada uno de los escalafones inferiores de la entidad. Así lo explica en las siguientes líneas Enrique Cumbreras, presidente del PAN Moguer, quien confía en el que el club crezca con este nuevo rumbo.

-¿En qué categoría jugará el primer equipo del PAN Moguer la próxima temporada?

Hasta alevines predominará el trabajo lúdico, desde ahí tenemos que ir subiendo el nivel"

-Estuvimos valorando opciones que verbalmente nos llegaron para nuestra continuidad en Primera División Nacional y decidimos que lo mejor para poder seguir creciendo es salir en la Segunda División nacional por varios motivos. Para apostar por la primera tendríamos que reforzar el primer equipo con al menos cuatro o cinco jugadores de garantía, ya hechos, algo absolutamente inviable económicamente para un club como el nuestro, donde el apoyo privado que se necesita actualmente no conseguimos captarlo y además entendemos no nos garantiza ningún futuro, sería salir por salir un año más. Aún si nos fuese viable esa opción, no lo haríamos, si ello significase poner en riesgo el primer objetivo de esta directiva y es trabajar fundamentalmente con gente de la cantera. Necesitamos poder ir encajando juveniles al primer equipo.

-¿Sería dar un paso atrás para coger impulso?

-A esta directiva le gustaría y mucho, tener un equipo en Primera, en la B o en Asobal y además es absolutamente compatible con la estructura de club que llevamos. Si algún sponsor con solvencia y garantía económica lo desease, con un compromiso de al menos cuatro años lo haríamos. Digo que es compatible con nuestra estructura de club porque saldríamos con un segundo equipo senior en Segunda que nos permitiese trabajar lo que realmente creemos que es el futuro del club y lo que nos ha mantenido durante la mayoría de estos 45 años, la cantera.

-¿La idea es centrarse en la formación para surtir al primer equipo con más garantías que en los últimos años?

-La idea es comer de lo que dé la huerta y trabajar mucho para que lo que dé sea de calidad. Lo hemos tenido muchísimos años y si Dios quiere volveremos a nuestro sitio. Como le comenté a un entrenador un día, no quiero salir fuera a buscar lo que podemos hacer dentro. Es mucho más trabajo y mucho más lento, pero a la larga los de aquí si lo vamos haciendo medianamente bien, serán los que estén a las duras y a las maduras, a nivel de técnicos pensamos igual, tenemos que formar a nuestros entrenadores, son pilares básicos para el trabajo que queremos desarrollar.

-¿Quién entrenará al equipo la próxima temporada y de qué plantilla dispondrá?

-Estamos iniciado las conversaciones inicialmente con nuestros jugadores de Antequera, que son los que al estar fuera de casa necesitan estar tranquilos lo antes posible. Después lo haremos con el entrenador, Máximo Gutiérrez, que esperemos le guste nuestro proyecto deportivo para acabar con los jugadores de casa, esto queremos dejarlo cerrado entre esta semana y la entrante.

-¿Es optimista de cara al futuro?

-Es el primer año que deportivamente se están haciendo las cosas importantes con personas capacitadas. Toda la planificación de conversaciones con jugadores y técnicos las está llevando a cabo como nuevo director deportivo Sergio Cruzado. Una vez la junta directiva ha dado el OK a las propuestas y para las reuniones evidentemente asistimos Sergio y estoy yo también como representante de la directiva.

-¿Es la figura de Sergio Cruzado la que le ofrece confianza en este nuevo proyecto?

-Tenemos claro que para crecer tenemos que priorizar el proyecto deportivo sobre cualquier otro y que por suerte tenemos a un profesional más que capacitado como Sergio Cruzado, con ideas claras, que sabe lo que es el club y lo que busca esta directiva. Conoce hasta donde se puede llegar y que a todo el trabajo que proponga le tenemos que buscar una viabilidad económica real. Queremos dar pasos firmes, aunque sea más lento.

-¿Cuáles son las líneas maestras pensadas para el resto de equipos que están en la cantera?

-Desde prebenjamín hasta alevín queremos desarrollar un trabajo más lúdico que deportivo. A partir de estas categorías, de infantil a juvenil, tenemos que ir subiendo el nivel deportivo y para ello entendemos que va a ser muy necesario entrenar cuatro días a la semana. Se va a unificar el trabajo de los monitores con las pautas a seguir, dependiendo de la edad de los jugadores, pero tenemos que trabajar todos para lo mismo, tendiendo como objetivo que lleguen a jugar sin ninguna dificultad en una categoría superior, siendo la máxima que los juveniles se vayan incorporando poco a poco al primer equipo sabiendo que se juega básicamente a lo mismo en todo el club.