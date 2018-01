El filial tapona la herida

El Atlético Onubense suma un punto en el Juan José Romero Gil ante el Gerena, uno de los firmes candidatos a luchar por disputar la liguilla de ascenso. Un punto que no vale para dejar la zona de descenso pero sí para recuperar la buena dinámica después de tres derrotas consecutivas.

Partido de ida y vuelta en Gerena. Los pupilos de Jesús Vázquez salieron a dar la cara ante un conjunto que notó la carencia de futbolistas importantes como Mario Oreca, Ismael o Chuli, todos sancionados. Por su parte, el primer filial del Recreativo de Huelva no pudo contar con Manu Torres ni Cerpa, ambos lesionados en el tobillo, pero sí que pudo volver a una convocatoria Adri Díaz después de salir de su lesión, la cual le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

Primer punto del año para el filial, dejando por fin una mala racha de derrotas (San Roque, Cádiz B y Ciudad de Lucena). Recuperar el colchón de puntos que sumaba hace varias jornadas es el objetivo principal si no se quiere sufrir en esta segunda vuelta del campeonato.

Un once revolucionario el presentado por Jesús Vázquez en Gerena. Hasta cuatro cambios realizó el entrenador blanquiazul con respecto al partido de la pasada jornada. Ále Soler y Juanma sustituyeron a Rafa Navarro y Enmanuel; mientras que Nené y Andrés Pera hicieron lo propio con Manu Torres (lesionado) y Miguel Fernández (sancionado).

Uno de los movimientos tácticos que realizó el Atlético Onubense fue el de la vuelta de Andrés Pérez Pera a su demarcación habitual de extremo, lugar que hacía bastante tiempo que no ocupaba debido a las carencias del equipo en defensa, teniendo que colocarse en varias ocasiones en el lateral para cubrir esa zona.

El partido tuvo una primera parte en la que tuvo un claro dominador, el Atlético Onubense. Aunque merodeó gran parte de los primeros 45 minutos del partido en campo contrario, las ocasiones fueron escasas. El Gerena, bien encerrado atrás, buscaba sorprender a la contra a un muy bien posicionado filial del Decano; los balones aéreos de los rojinegros eran el único recurso que les quedaba tras no poder hilar las jugadas que les permitiera sorprender a la zaga onubense. Tan sólo un acercamiento que terminó con un cabezazo de Díaz al borde del descanso fue lo más destacado del encuentro en el primer periodo.

Tras el descanso, el partido tomó otro rumbo y los locales quisieron darle una marcha más; ahí anduvo algo dormido el filial albiazul, que en hasta tres ocasiones tuvo el miedo en el cuerpo con disparos desde la frontal de Javi Medina que Vichi se encargó de desbaratar, por suerte para los visitantes.

Transcurrían los minutos y el filial volvió a asentarse y coger las riendas del partido. Jesús Vázquez quería sumar tres puntos y metió pólvora en ataque, así Dieguito entraba en el terreno de juego para dar descanso a un fundido Díaz, que incluso tuvo que ponerse hielo en una de sus rodillas tras sufrir un golpe. Fue Dieguito quien tuvo las ocasiones más claras, pero el meta Valles hizo imposible que el Atlético Onubense se adelantara en el marcador.

Al final el marcador no se movió; reparto de puntos en un terreno de juego muy complicado ante un rival que aspira a estar en los play off de ascenso y que sirve para que el filial sume el primer punto del año, dejando atrás tres partidos en los que salió derrotado y que le hicieron perder el colchón de puntos que mantenía respecto a la zona de permanencia, y que ahora deberá recuperar si no quiere verse envuelto en problemas de aquí al final del campeonato.