El filial completa su hazaña

El Recre B consumó su gesta. Tenía que puntuar y ganó. Más no se le puede pedir al equipo de Juanma Rodríguez. El filial albiazul cumplió con su parte ante el Ceuta en una Ciudad Deportiva a rebosar. Sin importarle lo que hiciera el Antoniano, que por cierto remontó de forma sorprendente en la segunda mitad ante un Sevilla C que evidentemente levantó el pie, hizo su tarea para no depender de nadie.

Fue mejor que su rival, que apenas inquietó y que sólo creció en la segunda mitad cuando el vértigo atenazó a los albiazules. Durante los 90 minutos estuvo por delante y en ningún momento de la calurosa mañana estuvo descendido, siempre con su cuenta preparado y ajeno a lo que pasaba fuera. El filial albiazul se ha sobrepuesto a las enormes dificultades de una complicada temporada, una auténtica carrera de obstáculos que venció con mucho sacrificio a pesar de los altibajos de la temporada regular.

Llegar a la última jornada dependiendo de uno mismo es una garantía en cualquier categoría. El Recre B no la quiso desaprovechar ante su gente en una Ciudad Deportiva rebosante de aficionados.

De inicio el conjunto albiazul fue a por el partido. Se encontró con un Ceuta que quiso esperar y tantear el escenario. Los albiazules salieron con una intensidad mayor que la de su oponente y buscaron en todo momento la meta contraria. Les faltó algo de pausa. Las ganas de llevar rápido provocaron algunas indecisiones en los metros finales.

La tuvo Misffut a los tres minutos en la primera aproximación albiazul, pero su tiro se marchó muy desviado. Fue la carta de presentación del filial recreativista. Más cerca estuvo Salvi Moya para abrir la cuenta en el minuto 25. El atacante lo hizo todo y se encontró con una mano salvadora del meta Iván. No tuvo tiempo para lamentarse porque instantes después abrió la cuenta. Lanzado por el impulso del tanto pudo ampliar la cuenta Alan antes del descanso con un golazo.

Las noticias del Antoniano y la cómoda renta hizo que el filial saliera un poco relajado, lo que permitió al Ceuta recortar distancias en el 51 gracias a Javi Navarro. El tanto inquietó a los albiazules que sabían ya de la remontada del Antoniano con el Sevilla C. El vértigo alimentó la tensión hasta que ya en el tramo final del choque los albiazules a la contra tuvieron de nuevos varias aproximaciones claras para sentenciar una permanencia más que merecida.