Los favoritos se imponen en la tradicional Regata Concesionario

Posiblemente haya sido la mejor versión de la Regata Concesionario en la clase óptimist. No sólo por la participación, 80 barcos, sino por la calidad de los participantes, que llegaron procedentes de Portugal, Alicante, Málaga, Cádiz, Sevilla y por supuesto Huelva. Fue, en definitiva, un fin de semana para enmarcar, con vientos que rolaron entre los 12 y 15 nudos, lo que provocó la velocidad de las embarcaciones y requerimiento de destreza máxima.

En esta ocasión no falló el gran favorito, el gaditano Manuel Álvarez Dardet, de Puerto Sherry, que se alzó con el triunfo de forma inapelable. Mientras, en la categoría femenina, se impuso la portuguesa y mundialista Beatriz Cintra, de Portimao. Adriana Serra, en féminas, del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, se adjudicó la categoría sub 13 y Alejandro Arauz, de Puerto Sherry hizo exactamente lo mismo en chicos, también en sub 13.

El gaditano Manuel Álvarez Dardet se alza con el triunfo final en la prueba

Con respecto a la participación onubense, el club organizador, el RCMTPU metió cinco regatistas entre los quince primeros, lo que supone una buena actuación, aunque el conformismo no entra en los planes del director deportivo, Eduardo Zalvide, que calificó la regata de los suyos como "buena pero mejorable". Zalvide quiso agradecer a todos los clubes participantes su estancia en Punta Umbría y no se olvidó de todo lo que hace el club por mantener y mejorar el nivel de la vela en el más amplio sentido de la frase. Además, dio las gracias al Concesionario, a Pedro Reyes, del que dijo que "se ha volcado con la regata y los chicos se han ido contentísimos".

En la entrega de premios estuvo presente el presidente del club, Jorge Díaz Rivas, el vocal de Vela, Pepe Toronjo y el delegado de la Federación Andaluza de Vela, Gaspar Llinares. Ahora, el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría prepara la participación en la Copa de Andalucía de 420, que se disputará el próximo fin de semana.