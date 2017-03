La falta de gol condena de nuevo a un gran Cartaya

Si yo fuera el entrenador del Cartaya padecería de insomnio durante algún tiempo. Y además, consultaría a un psicólogo si tiene cura lo que le pasa a su equipo en ataque. A lo mejor el especialista es capaz de levantarle la persiana a algunos. O encenderle la luz, que viene a ser lo mismo.

Vayamos por partes. No se puede jugar mejor al fútbol, no se puede manejar mejor un partido y no se pueden generar más ocasiones claras de gol para ganar, hasta nueve contabilizamos, casi todas ellas a dos metros de la portería o en el retrato de uno para uno con el portero. Pues a pesar de todo eso, el Cartaya tuvo que marcar de penalti y el rival, superadísimo en todo, empató en el minuto 93. No me vayan a discutir que el asunto no es de Cuarto Milenio, como mínimo.

Es el mal que acompaña a este equipo desde el inicio del campeonato. Pero llega un momento que el asunto te cabrea. No quiero pensar cómo estarán a estas horas los que fabricaron el partidazo que otros no supieron concluir. Es de locos.

El Cartaya, metido en la dinámica del fútbol exquisito desde hace unas jornadas, tomó el mando de las operaciones desde el kilómetro cero de partido y se engulló al Xerez como el que se zampa un donut por la mañana en el desayuno. Todo de cabo a rabo, dinámico, vertical, triangulando, llegado siempre el primero al encuentro con la pelota, lo que provocó que las ocasiones se fueran sucediendo. Pongan colores. Verde, azul, rojo, blanco, naranja, y así hasta el infinito. Las tuvo de todos los colores y desde todos los ángulos. Cero a cero al descanso.

A la vuelta de vestuarios el partido se posó en la misma versión. Mientras que el Cartaya mandaba y se gustaba, el Xerez sobrevivía a duras penas para mantener su portería inmaculada. Justo así hasta que Juanma Barba buscó y remató un balón de cabeza y el colegiado, por cierto una calamidad, decretó una pena máxima que transformó Canito. Minuto 56 de partido.

No se echó atrás el Cartaya, sólo se refugió un poco para poder sentenciar a la contra y ahí tuvo de nuevo unas cuantas. Nada. Y en el 93, en un balón suelto en la frontal del Cartaya, lo agarró Benítez, su chutazo rebotó en un millón de piernas, le cambió la trayectoria al balón y batió a Ferriol. Como pueden imaginar el campo rompió en duelo y no era para menos. En fin, que esta es la vida del Cartaya, desesperante porque el fútbol no le da lo que le pertenece. O sí. Según como se mire. Porque el problema no es nuevo y todo el mundo lo sabe. Y no se le pone solución, aunque sea con un juvenil que además se podría formar para el futuro. Lo que queda claro es que no es mala suerte. Mala suerte es resbalar y romperte una pierna. Esto es falta de calidad. Pura y dura. Dice un amigo mío que la miseria conduce al crimen. Y es precisamente eso lo que está viviendo el Cartaya, un crimen.