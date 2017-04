La expulsión de Luis Ruiz reactiva al Cartaya

A veces un solo detalle es suficiente para ponerlo todo patas arriba. Aunque ese detalle, en principio, sea perjudicial para tus intereses. El caso es que el Cartaya estaba muerto a falta de quince minutos para el final y perdía, pero la expulsión de Luis Ruiz activó células y compromiso en los de Limón, que cambiaron radicalmente de un momento para otro, hasta el punto de que con uno menos voltearon el partido, el marcador y al rival de paso, que se quedó sin aire en un tramo final de encuentro que escribió alguien con un importante ramalazo de locura.

La Roteña, rival visitante y en puestos de descenso y más cerca de perder la categoría que de un milagro por conservarla, compareció en el municipal cartayero armado de valor y con su primera equipación, lo que obligó a los locales a vestir su segunda vestimenta. Hasta ahí la anécdota. A partir de aquí las sombras y el arreón. No se entiende cómo un equipo puede cambiar tanto de una jornada para otra. El equipo de Manuel Juan Limón venía de perder en El Viso, pero nunca perdió cara ni espíritu. Sin embargo, ayer fue un muerto en el partido. Sin ritmo, mal colocado, sin alma y sin fútbol, lo que aprovechó la Roteña para avisar hasta que marcó el gol en los inicios de la segunda parte. Seguramente la primera parte del Cartaya fue de lo peor que se ha visto este año en casa.

Así, con tantas concesiones, el equipo gaditano sólo tuvo que dejarse llevar, a su ritmo, hasta poner colorado a un equipo que necesitó de la mala decisión ajena para liberarse de los demonios que le atormentan. En el 56 marcó Pedro y encendió alarmas y rubores. Luego, en el 67 llegó la expulsión de Luis Ruiz. El chico se acercó a enjuagarse la boca al banquillo, no salió del campo y el asistente, con ansias de protagonismo le vio los dos pies fuera. Vio la segunda amarilla y se armó el belén. Hasta la Guardia Civil se metió en el campo cuando no se entendía que estuviese allí. El caso es que el Cartaya se quedó con uno menos y eso le puso en órbita, hasta el punto que jugó los diez mejores minutos que se le recuerdan. Vertical, dinámico y con gol, los que pusieron Pascual primero y luego Wi, minutos 78 y 80. Las acciones levantaron a los más de 500 espectadores presentes en el campo y de paso liberó a un equipo que es especialista en irregularidad, la misma que le está pasando factura en la Liga, porque cuando se pone lo hace y lo hace muy bien. Lástima que no haya podido corregir eso porque de lo contrario estaría hablando de otras metas para el conjunto dirigido por Limón.