La jugadora del Fundación Cajasol Sporting Irati Real debutó la semana pasada con la selección española sub-16 en el Torneo de Desarrollo UEFA que ha tenido lugar en Inglaterra. Aprovechando el viaje de regreso a Huelva, la futbolista ha querido trasladarle a toda la familia sportinguista sus sensaciones, que pasan "en primer lugar" por darle las "gracias a mi club, a mi familia y a toda la gente que me apoya, por acompañarme en uno de los mejores momentos que he vivido, ya sea lejos o cerca de mí. Pienso que todo futbolista siempre ha soñado debutar con la selección de su país, y ahora que yo lo he hecho aún me cuesta asimilarlo. Cuando recibí la llamada no me lo creía y ahora que ha pasado todo, puedo decir que no hay nada tan bonito como vestir la camiseta de la Rojita".

La isleña participó en los tres encuentros disputados por el combinado nacional. En el primer encuentro jugó 70 minutos en la victoria ante Escocia por 0-2: "Siempre piensas que las primeras veces será poco a poco, consiguiendo ganarte los minutos, pero para mí fue un debut como titular, y es algo que le tengo que agradecer al cuerpo técnico por confiar en mí. La sensación de estar preparada para comenzar el partido, y que empiece sonar el himno de tu país es algo que nunca olvidaré, fue increíble, tenía los pelos de punta", explica.

Y a partir del segundo partido marcó, ya que venció por 1-3 a Inglaterra después de adelantarse la selección local y empatar la jugadora sportinguista de penalti al poco tiempo de saltar al campo. En el último de los encuentros, disputado el pasado domingo, jugó los 55 primeros minutos del choque y abrió la goleada a Dinamarca por 4-1 del equipo entrenado por Toña Is al marcar el 1-0 en el minuto 3. "Por suerte conseguí colar dos goles para ayudar al equipo, y estoy muy contenta de ello, pero sobre todo por proclamarme campeona del Torneo de Desarrollo UEFA", comenta.

Para Irati Real "ha sido una experiencia inolvidable, lejos de casa pero con unas compañeras que han hecho que formemos una pequeña familia". La jugadora del Fundación Cajasol Sporting ya piensa en una nueva llamada de la selección después de los recientes logros alcanzados: "El fútbol siempre te da las mejores amistades. Ojalá sea la primera de muchas. Nunca tendré las palabras suficientes para expresar todo lo que siento", dice.

El Sporting Club de Huelva desde todos sus estamentos felicita por este logro a Irati Real, comenzando por la presidenta, Manuela Romero. Tampoco ha permanecido al margen de este éxito la entrenadora en el Fundación Cajasol Sporting B, Jennifer Benítez, que le dio la "enhorabuena" al poco de debutar y le recordó que "todo esto llega gracias a tu trabajo de años", al tiempo que le instó a "entrenar y pelear más fuerte si cabe". De la flamante internacional sportinguista recuerda que "la hemos seguido muchos años, quizás el año pasado pasó por un momento difícil deportivamente hablando. Este año ha vuelto ha recuperar la ilusión, que quizás eso es lo más importante del fútbol".

Destacan el trabajo y la constancia de la jugadora de Isla Cristina, aunque eso puede convertirse a veces en algo a corregir. "De vez en cuando hay que decirle que pare para que no se lesione". Anécdotas aparte, "todo lo que está recogiendo ahora es el fruto del trabajo de años, nosotros somos sólo meros espectadores, tiene fútbol para rato. El cuerpo técnico esta muy contento con ella y todas su compañeras", concluye Jennifer Benítez.