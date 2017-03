Un efectivo Cartaya doblega a un rival que no se lo pone fácil

El Cartaya se presentó en Almodóvar del Río con la clara intención de cambiar su vida y lo consiguió a base de trabajo y fe, ante un rival que no le facilitó absolutamente nada. Es más, le complicó la vida por momentos porque a pesar de ser último, no regala nada, al margen que se emplea a fondo en todo el amplio sentido de la frase.

A los tres minutos llegó uno de esos regalos que te vienen como anillo al dedo cuando desconfías de ti mismo. El equipo de Limón, que comparecía con la losa de la falta de puntería sobre su cabeza, sobre todo después de lo que pasó ante el Xerez, se puso por delante merced a un fallo garrafal del portero local, que se tragó sin masticar un inocente disparo de Luis.

A partir de ahí el Cartaya manejó tiempos y sensaciones, a pesar de que el rival lo intentó todo, sobre todo a pelota parada, sin consecuencias, porque la defensa cartayera volvió a dar otro ejemplo contundente de cómo hay que defender.

La primera parte no dejó más noticias, más que el control del equipo de Limón sobre un escenario chocante, pequeño y duro, lo que originó que el fútbol no apareciese por ninguna parte. No le importó al Cartaya, que entró gustoso a la batalla.

La segunda parte describió la misma línea, por lo que era obligatorio marcar el segundo porque en partidos así las armas las carga el diablo. Y estuvo a punto de saltar al campo el demonio. En la única acción atacante del Almodóvar en todo el partido con algo de sentido, estrelló el balón en el larguero y el rechace lo paró Ferriol para salvar el susto.

La acción empinó las orejas de los muchachos de Limón, que marcaron el segundo en el 73'. Álex Franco, que se está distinguiendo por los golazos que marca, pocos pero sobresalientes, se inventó una jugada sorteando contrarios, todo vertical, y soltó un chutazo impresionante para limpiar las telarañas de la portería cordobesa. Ahí se acabó el partido y el rival, al que no le quedó ni un gramo de fuerza para levantarse de nuevo.

Fue la victoria de la reivindicación porque no era lógico que el fútbol castigase tanto a este equipo. Ayer encontró el gol, incluso el que no buscó y se redime para lo que resta. Está la liga tan apretada que un suspiro te castiga. Es la pasión y la grandeza del fútbol, que cuando menos te lo esperas te devuelve lo que te quitó antes. El Cartaya mereció ganar y lo hizo sin florituras, tal cual exigía el partido, el campo y el rival. Y así serán todos los partidos hasta el final, tremendos de emoción y competitividad. Y da la impresión que el Cartaya está preparado para afrontarlos.