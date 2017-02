"El domingo será un día especial"

El próximo domingo, 12 de febrero, se escribe una nueva página histórica en el Nuevo Colombino. Al Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva, por primera vez le abren las puertas del estadio para jugar (12:00) contra el Oiartzun en un partido de la 18ª jornada de la Iberdrola Primera División Femenina de Fútbol.

La presidenta del club sportinguista, Manuela Romero Landa, resalta la importancia de "jugar en el Colombino, ya que es el estadio del equipo de nuestra tierra, de nuestro representante y del club más antiguo de España. Es un estadio de Primera División y es una enorme responsabilidad y un reto muy bonito disputar esta jornada de liga allí. Admiramos al Recreativo y que nos abran las puertas de su casa es un gesto muy bonito. El del domingo será un partido especial cargado de mucha ilusión".

Para la presidenta, este acontecimiento es algo mucho más que especial, "soy la abonada 1.056 del Recreativo. Iba al viejo Colombino cuando el equipo estaba en la 2ª B, y he saltado y vibrado con el ascenso a Segunda y luego a Primera. Me sentaba en laterales y goles y ya soñaba con jugar ahí algún día. De hecho, en un entrenamiento de la selección de Huelva marqué gol en la misma portería donde me sentaba", recuerda

"Después vinieron los ascensos a Primera que yo he podido vivir y disfrutar y ahora, aunque el equipo esté en de nuevo en 2ªB, ahí estoy yo para siempre porque me corre sentimiento azul y blanco. Así que, siendo así y presidenta del Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva, no puedo expresar con palabras lo que siento. Mucha emoción, nervios y mucho agradecimiento al consejo de administración del Recre, al presidente Manolo Zambrano y al Ayuntamiento por permitirnos vivir este sueño. Hace muchos años que estamos luchando por el fútbol femenino y es precioso jugar en el estadio del club de tus amores, y con el club de tus amores. Así que deseando que salga todo bien y vivamos este día como una experiencia maravillosa", añade.

Antonio Toledo, técnico y fundador del club, ve a la plantilla onubense "muy motivada y responsabilizada, porque es un momento importante que van a vivir y que pasará a la historia". Motivación de la que también dispondrá el equipo visitante: "el Oiartzun es un club histórico con una enorme trayectoria en Primera División que luego descendió, estando varios años en categorías inferiores, y ahora ha vuelto a la máxima categoría. Para ellos también es un gran honor disputar la próxima jornada en el Estadio Nuevo Colombino", afirma el técnico onubense.

Desde todos los estamentos del club coinciden en hacer un llamamiento a los aficionados al fútbol, a los socios del Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva, a los abonados del Recre y a todas las personas que le gusta el deporte y el fútbol en concreto. "Les pedimos que estén a nuestro lado, que demuestren que Huelva es una ciudad que se vuelca con lo suyo y que los equipos modestos como nosotras también tenemos derecho a vivir estos sueños", apunta la presidenta.

El Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva necesita a la afición en este día tan especial para sacar los tres puntos adelante. Manuela Romero hace hincapié en que "es un partido muy importante y necesitamos ganar para continuar en la pelea por entrar en los puestos de la Copa de la Reina porque este año la liga está muy competida (las onubenses son 9ª con 21 puntos, uno menos que Rayo y Santa Teresa, que sí ocupan puestos d Copa). Así que le diría a todos que nos apoyen y que nos den su aliento. El domingo estaremos esperando su apoyo. ¡Nos vemos en el Colombino!".