La dificultad de Carolina

La jugadora de bádminton Carolina Marín participó en la presentación del spot Sport vs Bullying, una iniciativa de LaLiga4Sports junto con la Fundación Jero García, confesando que sufrió un acoso escolar "más sutil" y recordando cómo el deporte le ayudó a ser "más fuerte". "Contribuir en esta iniciativa ha sido todo un placer desde el primer momento. Yo no sufrí tanto como para considerarse bullying, fue un poco más sutil y me callé en esos momentos", confesó Carolina Marín durante la presentación del anuncio en la sede de LaLiga.

La campeona olímpica en Río de Janeiro admitió que lo "pasaba fatal" cuando se metían con ella de pequeña por llevar los trofeos y medallas a la escuela, tachándola de "chula o prepotente" y explicó cómo el bádminton le sirvió para hacerse "más fuerte".

"El bádminton me cambió la vida por completo. Al final, era lo que yo más disfrutaba", comentó Carolina Marín, quien se alegró por ver cómo el acoso escolar "se está dando mucho más a conocer", e insistió a las víctimas que "no deben callarse" para atajar el problema.

LaLiga4Sports se sumó a esta iniciativa llevada a cabo en 2017 por la fundación que da nombre el exboxeador Jero García, quien se mostró "preocupado por esta lacra" y agradeció la presencia tanto de Carolina como del resto de "referentes", considerando que esta campaña "mejores iconos no puede tener".

Además de la onubense, la presentación contó con la presencia de los actores Nacho Guerreros y Álex Barahona, así como con la participación en el spot de los medallistas olímpicos Carlos Coloma y Lourdes Mohedano.

Jero García comentó el origen de su fundación, la cual trabaja contra "todo tipo de acosos desde hace diez años" y se inspira en la ayuda a la campeona española de boxeo Miriam Gutiérrez, quien sufrió un caso de violencia de género. "Me di cuenta de que asociando los valores que tiene el deporte, se podía elevar la autoestima y el problema se puede ir solucionando", opinó.

Por su parte, la directora de activación corporativa de la marca LaLiga, Cristina Sánchez, confesó que este proyecto les "seduce mucho", mientras que la directora de la fundación, Olga de la Fuente, pidió "no cerrar los ojos" ante un conflicto "cada día más latente". "Debemos ser muy conscientes de esta problemática tan grave. No podemos quedarnos pasivos", recalcó.