Un derbi marcado por la igualdad

El derbi provincial que disputarán La Palma y el Cartaya centra el interés de la jornada 15 en la División de Honor; además, el Isla Cristina adelanta a hoy su duelo con el UP Viso, mientras la Olímpica Valverdeña visita al Conil.

El derbi onubense de la jornada está marcado por la igualdad. La Palma (12º en la clasificación) y el Cartaya (11º) están empatados con 18 puntos y ambos llegan en un buen momento tras imponerse en sus dos últimos encuentros. Los condales presentan mejores números en ataque que los costeros (22 goles anotados por 14), pero los visitantes tienen mejor defensa (24 goles encajados por 13). El cartel de favorito lo tiene La Palma, por jugar en casa, ya que ahí se está mostrando fuerte (4 victorias, 1 empate y 2 derrotas), mientras el Cartaya flojea a domicilio (1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas).

El Isla Cristina tiene hoy una buena ocasión de escalar puestos si deja los puntos en casa. El cuadro costero, 7º con 22 puntos, debe imponer la lógica ante un UP Viso que es 14 con 14 puntos. Los onubenses destacan por su acierto goleados (18 goles anotados, 22 recibidos), y el UP Viso es más defensivo (13/11). Ambos llegan en un momento bajo, acumulando tres jornadas sin ganar. A priori la victoria debe quedarse en Isla, por su mejor clasificación y porque en casa no conoce la derrota (5 victorias y 2 empates).

Por último, la Olímpica Valverdeña (10º con 18 puntos) intentará dar la sorpresa en Conil (2º con 27). No lo tendrá fácil el cuadro andevaleño para puntuar, ya que lleva dos derrotas seguidas y como visitante sólo ha sacado un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.