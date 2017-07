La decepción de Laura

Laura García Caro no pudo subir al podio en el Campeonato de de Europa sub-23 de Bydgoszcz (Polonia) ya que fue descalificada en la prueba de 20 kilómetros marcha.

La lepera estuvo en el grupo de cabeza, pero en el kilómetro 12 fue descalificada por los jueces. En ese momento ocupaba la segunda posición, a cinco segundos de la cabeza de la carrera.

García Caro, que partía entre las favoritas, comentó a través de las redes sociales: "Descalificada!! Putada, pero ya está. Días muy buenos y otros no tanto... pero este deporte me ha enseñado que, ni en las buenas soy maravillosa, ni en las malas voy tan mal. Me espera un objetivo muy bonito como para venirnos abajo... nos vemos en Londres (en el Campeonato del Mundo absoluto). Mi ilusión no cesa. Mil gracias por los animos!!! Rodearse de personas especiales es lo que nada paga".