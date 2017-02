Un daño imperceptible

El Comité de Competición ha repartido castigos entre los distintos conjuntos del Grupo I de División de Honor Sénior, a excepción del Cartaya, que no contará esta semana con ningún sancionado. Así, La Palma perderá a Germán para el próximo encuentro por acumulación de amonestaciones, mientras que el Pinzón no podrá contar con Fernando Guisado por el mismo motivo. En la Olímpica Valverdeña han sido castigados el centrocampista Víctor Pachón tras ver su quinta amonestación dentro del presente ciclo y el preparador físico José López, que no podrá sentarse en el banquillo en el próximo encuentro tras haber sido expulsado ante el Lora.

Por otro lado, el Comité ha dejado sin efecto, tras la oportuna reclamación del cuadro andevaleño, la amonestación mostrada a Germán, ya que entiende que el jugador del cuadro onubense no realiza la acción que el colegiado del encuentro recoge en el acta.

En el Grupo XIV de Liga Nacional sólo ha recibido castigo el jugador del Siempre Alegres Juan Carlos Acosta, que vio en Ceuta su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones, ni el juvenil B del Recreativo ni la Punta del Caimán perderán efectivos por sanción este fin de semana, algo que también comparten los dos representantes onubenses del Grupo X de Tercera División, el Recreativo B y el San Roque de Lepe, a los que sólo les mermarán este fin de semana las lesiones que sufren algunos jugadores de su plantilla.