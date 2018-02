Los clubes le suben el sueldo a Javier Tebas

Los clubes de LaLiga aprobaron ayer el aumento de salario de su presidente, Javier Tebas, a 1,2 millones de euros, ya que la subida "era imprescindible" para su continuidad y para no perder conocimiento, ante la oferta recibida de la liga italiana.

"Era imprescindible y vital para no perder conocimiento. La liga italiana quería robar knowhow -conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que no están protegidos por una patente- y no se lo podemos regalar. No podía ser. Sería una pérdida irreparable", comentó con rotundidad el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, tras la Asamblea en la que se acordó la subida.

El directivo del equipo madrileño recordó que cuando Tebas llegó a la presidencia había equipos "con problemas concursales y ha doblado los ingresos televisivos". "Ha hecho una estructura profesional, envidiada en todo el mundo", añadió.

Además de la subida de salario, el acuerdo para la continuidad de Tebas establece una cláusula de competencia por la que el dirigente no podrá trabajar en otra liga durante dos años.

Javier Tebas Medrano (San José de Costa Rica, 1962) preside LaLiga desde el 26 de abril de 2013 cuando reemplazó a José Luis Astiazarán, que había ocupado el cargo de presidente desde 2005, y después de haber sido vicepresidente primero y miembro de su Comisión Delegada. Para aquella elección fue candidato único, igual que el 11 de octubre de 2016 cuando empezó su segundo mandato con 37 avales de los 41 clubes que la forman.