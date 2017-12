A por un cierre apropiado

La octava jornada de la Liga Nacional División de Honor para el Recreativo Bádminton IES La Orden le enfrentará mañana al CB Benalmádena en el Polideportivo Arroyo de la Miel a partir de las 17:00. De nuevo, los albiazules viajan fuera de casa para disputar una nueva cita en la competición, y lo hará con todos sus jugadores a disposición del técnico, Paco Ojeda, que buscará en la alineación uno de los puntos fuertes del encuentro. Después de tres partidos ganados a domicilio y de forma consecutiva, el IES La Orden espera volver a Huelva con los tres puntos de la victoria en el que será su último partido del año.

Segundos en la clasificación y empatados con un total de 15 puntos con el líder, CB Oviedo, el club albiazul llega a este encuentro con tan solo una derrota a lo largo de la temporada y la mayoría de victorias en los partidos de individual masculino y femenino, dobles femenino y dobles masculino; resultados que resaltan la posición de los recreativistas en la tabla. En este sentido, el objetivo del IES La Orden no es otro que repetir la victoria a domicilio y mantener esta racha favorable que les permita colocarse como líderes en la clasificación en este primer partido de la segunda vuelta.

El encuentro será mañana en el Polideportivo Arroyo de la Miel a las 17:00

Por ello, Paco Ojeda ha señalado que "no será un partido fácil, el Benalmádena es un equipo que tiene calidad aunque este año no se le estén dando bien las cosas, sin embargo, siempre se crece en casa y no podemos confiarnos. Ha estado a punto de vencer en varias ocasiones, pero nosotros vamos con las pilas cargadas y con muchas ganas de llevarnos los tres puntos".

Así, el técnico onubense ha apuntado que "venimos de ganar contra Rinconada y eso da mucha moral a nivel de equipo, pero lo que nos hace mantenernos positivos es el camino que llevamos hasta ahora, a pesar del arranque dubitativo que tuvimos al principio de la temporada cuando caímos frente al Arjonilla. Que hayamos sido capaces de reponernos ante rivales tan directos como el Oviedo, Rinconada y Granollers es clave para continuar creciendo. Ahora comienza la segunda vuelta de la Liga, y debemos empezar de cero, sin ningún exceso de confianza, porque podemos encontrarnos con un revés".

Frente a ellos hará de anfitrión el CB Benalmádena, que atraviesa su peor momento en la competición. Con cero puntos a su favor y sin sumar una victoria en toda la temporada, el conjunto malagueño se posiciona último en la tabla y con escasas posibilidades de mantenerse en los puestos superiores de la clasificación. A pesar de ello, el equipo que dirige Eduardo Herrero cuenta con volantistas de la talla de Sophie Endtz y Miguel Ángelo Rocha, que intentarán hacerse con los tres puntos ante el IES La Orden.

De forma paralela, se disputarán los partidos que enfrentarán a Rinconada y Arjonilla; y al Granollers ante el Oviedo.