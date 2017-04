El ciclón Carolina Marín disputa hoy la gran final

La onubense Carolina Marín, cuarta favorita, se clasificó para la final del Abierto de Singapur de bádminton al derrotar con claridad a la surcoreana Ji Hyun Sung, segunda favorita y tercera del ránking mundial, por 21-9 y 21-12 en 33 minutos de partido.

Marín consigue así su tercera final consecutiva en los torneos que se han disputado estas tres últimas semanas, Malasia, India y Singapur. La actual número dos del ránking mundial no tuvo ningún problema en la pista con Sung, a la que dominó en el primer set tras el 3-3 inicial con un parcial de 6-0 que decantó su victoria. En la segunda manga el desarrollo fue muy parecido y tras el 1-1 Carolina Marín consiguió un parcial de 7-0 que desarmó a su rival.

La española se ha impuesto a Sung en 7 de las 8 ocasiones en que se han enfrentado. La taiwanesa Tzu Ying Tai, primera cabeza de serie y número 1 del ránking mundial, será la rival de Carolina Martín en la final del Abierto de Singapur de bádminton. La española tiene con Tzu un balance de cuatro victorias en ocho partidos disputados.

La onubense Carolina Marín se mostró "muy contenta de haber conseguido una final más", subrayando que "ya son tres seguidas" y advirtiendo de que "va a ser totalmente diferente y voy a salir a por todas". Respecto a la semifinal ante la surcoreana Ji Hyun Sung, segunda favorita y tercera del ránking mundial a la que venció por 21-9 y 21-12, la española se mostró "muy contenta".

"He estado cómoda en la pista. Había más aire en el pabellón y lo he controlado bastante bien. Le he demostrado a la coreana desde el principio que quería ganarle, he hecho muy bien la estrategia y he estado muy concentrada", dijo Marín.

En la final del Abierto de Singapur, la onubense volverá a enfrentarse con la número uno mundial en la actualidad, la taiwanesa Tzu Ying Tai, con quien jugó y perdió la semana pasada la final del torneo de Malasia por 23-25, 22-20 y 21-13.

"Tengo que salir a por todas y aprender de la final de la semana pasada en la que jugamos con la misma rival, ahora mismo la número 1, y sobre todo salir a por todas y dejarme todo en la pista", concluyó Carolina Marín.