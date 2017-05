Una centrocampista con gol

Ana Belén Hernández, Anita, se consolidó el pasado domingo como la máxima goleadora del Fundación Cajasol Sporting en la temporada 2016-17 de la Liga Iberdrola. La centrocampista logró alzarse con el reconocimiento al lograr un total de 13 goles durante la competición liguera.

Anita recibe este distintivo con un sabor agridulce, ya que este año "no hemos logrado los objetivos marcados", al no lograr entrar en puestos de Copa de la Reina. "La verdad es que viendo la clasificación no puedo estar muy contenta. Pienso que las menciones personales no sirven de nada si el equipo no consigue los objetivos marcados por el club".

En cuanto a los 13 goles conseguidos, con los que ha logrado igualar su récord de la temporada 2011-12, recuerda que "en realidad son acciones realizadas por el trabajo de todas las compañeras y que una tiene la suerte de terminar. Por ello pienso que no es nada personal, puesto que es gracias al sacrificio de todas las jugadoras. Yo solo tuve la suerte de materializarlos", afirma la jugadora.

Este año el entrenador Antonio Toledo decidió que Anita hiciese un trabajo más atrasado, con un cariz de contención en el centro del campo, un cambio al que "al principio me costó un poco adaptarme puesto que toda mi carrera futbolística la he desarrollado en posiciones de ataque pero bueno, creo que poco a poco y con el paso de los partidos, he ido adquiriendo confianza y creo que al final he conseguido adaptarme a esta posición".

La centrocampista valoró la temporada liguera que acaba de concluir como "bastante dura y complicada", añadiendo que "ha sido un año muy irregular. Ha habido muchas idas y venidas a causa de la adaptación de las jugadoras extrajeras al equipo y además las lesiones de varias jugadoras tampoco nos han ayudado mucho".

Por último, lamentó haber finalizado la campaña sin clasificación para la Copa de la Reina y con "la peor clasificación de liga de los últimos años y en mi opinión una gran decepción", añadiendo que "solo nos queda aprender de esto y trabajar ya de cara a la próxima temporada para afrontarla con las máximas garantías posibles y que no vuelva a suceder lo de este año".