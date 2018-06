Se busca un entrenador y habrá muchos cambios en la plantilla

Una vez que la temporada recién acabada ya no tiene remedio, lo importante es saber extraer enseñanzas de cara a la siguiente campaña. Lo primero, según Manolo Santana, será abonar las nóminas que quedan pendientes de liquidar, que en este momento son solamente dos. El director deportivo aurinegro confía en la buena voluntad de los componentes de la plantilla del San Roque para que no haya denuncias ante la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) por la falta de pago, aunque, en cualquier caso, no descarta que algunos jugadores acaben presentándolas, "están en su derecho".

Lo siguiente será buscar un entrenador, un puesto para el que, como es lógico, han comenzado a salir nombres de posibles candidatos. Una de las opciones es Antonio Rueda, el técnico con el que el equipo lepero consiguió alcanzar cierta tranquilidad, al menos en el estado anímico del vestuario, pero al que el flojo final de liga podría restarle posibilidades para continuar el año próximo al frente de la plantilla aurinegra. Otro de los candidatos es Jesús Lino, que ya estuvo en una época anterior en el San Roque como entrenador de porteros y que no vería con malos ojos acceder al banquillo de una casa que ya conoce.

El club está pendiente de conocer el presupuesto para confeccionar el plantel

En las últimas fechas también ha surgido con cierta fuerza, aunque sólo sea como rumor, el nombre de uno de los futbolistas más queridos por la afición aurinegra y al que se vería con buenos ojos desde todos los estamentos del club. Se trataría de Álex Hornillo, que podría comenzar su aventura en los banquillos en uno de los equipos en los que mejor ha rendido tras su paso durante tres etapas diferentes hasta totalizar tres temporadas en 2ª B y otras dos en Tercera. Su posible inexperiencia como entrenador se vería compensada con creces por el conocimiento que tiene de una entidad tan complicada como es el San Roque de Lepe y la buena imagen que tiene en la localidad.

Mientras se decide la comisión deportiva del San Roque por alguno de estos tres técnicos o por cualquier otro, también hay que comenzar a definir los objetivos para la temporada que viene, con qué presupuesto se va a contar y qué jugadores formarán la plantilla para buscar esos objetivos que se marquen. En este sentido, en las últimas semanas se han reunido en Lepe los principales inversores del club, encabezados por Antonio Gaitán, con el director deportivo y el resto directivos que siguen el día a día del club.

De lo poco que ha trascendido de estas reuniones, además del acuerdo para liquidar la temporada pasada, se ha podido saber en palabras de Manolo Santana es que "queremos una plantilla corta, de 18 o 19 jugadores, compuesta en una parte importante por jugadores contrastados en la categoría, para que no nos pase como este año, que apostamos por jugadores jóvenes y ya se ve cómo hemos acabado".

Santana consideró que no serán muchos los futbolistas que continúen el próximo año formando parte de la disciplina aurinegra. Si acaso los jugadores de la propia localidad, Puncho, Fran Lepe, Camacho y Manu Ramírez, aunque habría que negociar la posibilidad de que pudieran perder protagonismo en el equipo en función de la plantilla que se formase. Otro que podría seguir es Nico Gaitán, al que se sumaría la intención por parte del club de que Higor Rocha siga otro año más en el equipo, aunque en este caso habrá que considerar las ofertas que tenga sobre la mesa el delantero brasileño del San Roque para salir del equipo, como ya ha ocurrido con Fran Ávila, otro de los que la dirección deportiva quería que se quedase en la plantilla.

Nombres de jugadores todavía no han salido muchos con visos de realidad, más allá de las posibles llegadas de algunos futbolistas que han militado este año en el Atlético Onubense y que podrían recalar en Lepe si no encuentran hueco en la primera plantilla del Recreativo de Huelva. El único nombre que sí ha sonado con cierta insistencia en algunos medios en los últimos días es el de Joan Grasa, delantero catalán que se ha convertido en el último año en el Motril en el máximo goleador del grupo IX de Tercera División con 28 goles anotados, lo que podría convertirse en una garantía de goles para el San Roque 18/19.