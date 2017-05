Un bronce con sabor a oro

Laura García-Caro regresa a lo más alto del podio en una competición internacional, por partida doble, como la mejor competidora española del campeonato. La marchadora de Lepe llegó en tercer lugar a la meta en los 20 kilómetros de la Copa de Europa de marcha de Podebrady, República Checa. La onubense se mantuvo al frente del cuadro español que obtuvo la medalla de oro por equipos, la segunda de su historia en esta competición. La primera, la de 2011 en Portugal.

La italiana Antonella Palmisano se fue por delante cuando apenas habían transcurrido diez minutos de la prueba y llegó sin novedad a la meta con un tiempo de 1:27:57, seguida de la portuguesa Ana Cabecinha con un tiempo de 1:29:44, que había dejado atrás a Laura García-Caro que realizó una sensacional prueba con un crono de 1:29:57.

Pese a la victoria, García-Caro no se asegura un puesto en el Mundial de Londres

Laura García-Caro, en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo, aseguró tras la carrera que "la última parte se me ha hecho un poco dura, cuando se me ha ido Cabecinha, pero tenía que aguantar". La marchadora onubense se mostró feliz después de disputar la prueba. Todavía exhausta, destacó que "ha sido una prueba maravillosa desde el primer momento me he sentido genial". Aseguró, además, que la confianza en ella misma había sido fundamental, "quería aprovechar esta oportunidad, sabía que estaba en buena forma" y afirmó que "desde el principio me he encontrado fabulosamente". Con respecto a la carrera y a sus competidoras, García-Caro aseguró que "la última parte se me ha hecho un poco dura y ya Ana Cabecinha se me ha ido". "Ahí ya había agotado todas mis fuerzas, ya sólo me quedaba aguantar el último tirón, aguantar y no estropear todo lo que había empezado", finalizó. España colocó a sus tres primeras marchadoras entre las nueve mejores. María Pérez llegó sexta con 1:30:51 y Lidia Sánchez-Puebla novena con 1:32:09, por lo que el equipo repite el oro de 2011 en Olhao, Portugal.

Sin embargo, ninguna de las españolas se aseguró el puesto en la selección para los Mundiales de agosto en Londres, ya que el tiempo exigido por el Comité Técnico de la Federación Española era de 1:29:30. En el apartado masculino, España se colgó el oro por equipos por delante de Alemania. La selección la formaban Miguel Ángel López, plata con un tiempo de 1:19:26, Diego García Carrera, séptimo con un crono de 1:21:56, Manuel Bermúdez , vigésimo primero con un tiempo de 1:23:30 y Álvaro Martín que acabó en trigésimo primer lugar, con 1: 25:53.