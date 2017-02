Un asunto feo en el Atlético

El jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández fue arrestado ayer y pasó a disposición de un juzgado de Madrid acusado de un presunto delito de violencia de género contra su novia.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, el futbolista francés, de 20 años, fue trasladado ante el juez después de ser detenido en la madrugada del viernes en la localidad madrileña de Las Rozas por una supuesta agresión a su compañera. La Guardia Civil acudió al domicilio de la pareja tras una llamada de la policía local y se encontró con dos personas que presentaban "heridas leves", según señalaron fuentes del cuerpo policial. La novia, que no tuvo que ser hospitalizada, no presentó denuncia. Pero la Guardia Civil actuó de oficio y detuvo al central del Atlético, que permaneció toda la noche en dependencias policiales.

El jugador habría llegado a su domicilio ebrio y habría iniciado una fuerte discusión

Según señalaron los primeros medios en publicar la noticia, Lucas Hernández habría llegado en estado de embriaguez a su domicilio e iniciado una fuerte discusión con su novia, que acabó en agresión física. Todo apunta a que el futbolista rojiblanco, que debutó con el Atlético en diciembre de 2014, será sometido a un juicio rápido. Lucas fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda acusado de un delito de malos tratos. Mientras, la Fiscalía ha solicitado al juez que imponga una orden de alejamiento mutua tanto al futbolista como a su novia, que también fue arrestada aunque posteriormente la Guardia Civil la dejó en libertad.

El club madrileño, a cuya cantera llegó Lucas Hernández hace diez años procedente de Marsella, no quiso, de momento, pronunciarse sobre el asunto, mientras Diego Pablo Simeone, su entrenador, no ofreció ni detalles ni valoración del caso pese a la insistencia de los periodistas. "En realidad, no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y obviamente al no tenerla, me parecería apresurado dar una opinión", intentó zanjar el argentino, que no se salió de su discurso. "No tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que en realidad quisieran escuchar. Ustedes han leído y escuchado las informaciones no oficiales. Mucho más de esto no podemos comentar", reiteró el técnico, que no convocó a Lucas para el partido ante el Leganés.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, aseguró que no le gustaría "tener trabajando a su alrededor a alguien que haya podido cometer una atrocidad de ese tipo, si ha sido así", tras hacer una llamada a la presunción de inocencia. Tebas desconocía el caso cuando fue preguntado tras comparecer en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.