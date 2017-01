Esa asignatura pendiente

El San Roque volvió a dejar escapar una buena ocasión de meterse en la zona alta y tropezó en la que está siendo su asignatura pendiente: los partidos ante rivales de arriba en la clasificación.

El conjunto lepero fue mejor durante muchos minutos que el Algeciras, pero no tuvo mordiente en los metros finales e incluso desaprovechó un penalti.

Fran Lepe perdonó a puerta vacía cuando el encuentro todavía estaba en el aire

El Algeciras derrotó a un rival directo que llegaba lanzado hacia la fase de ascenso. El cuadro local, que entró bien al campo, se adelantó en la primera llegada, a los dos minutos. Oñate ganó la partida a su par en la banda y envió la pelota al área, donde Iván Turrillo sacó un derechazo por bajo para anotar su primer tanto de esta temporada. Fue clave porque insufló confianza a los de casa para afrontar un partido complicado contra un San Roque de Lepe con calidad para hacer daño.

Con el paso de los minutos el equipo de Lepe también entró en el partido, ganó metros e inquietó a Romero. Antes estuvo muy cerca de hacer el segundo David Camps. Lanzó una falta que se fue directa al poste.

Del posible 2-0 al posible 1-1. Una jugada incompresible de un jugador de la enorme experiencia de Mané, que tras solicitar unas manos de un rival, y pensando que el colegiado iba a señalarlo, tocó la pelota con la mano dentro del área casi instintivamente y el colegiado Alonso Portillo señaló el penalti. Jugada rara.

En su partido número cien con el Algeciras, el Gato Romero recogió un reconocimiento de la afición antes del partido, pero bien pudo recoger otro después porque detuvo el penalti lanzado por Higor Rocha y evitó con su acierto que el buen rumbo del partido cambiara. No sólo lo hizo en esa ocasión, por cierto.

El Algeciras se mostró fuerte atrás en los mejores minutos del San Roque, con más posesión y llegadas. Fran Lepe falló a puerta vacía tras un malentendido entre la defensa y el meta. Por alto, Anaya, de nuevo titular, y Dani Hedrera, ganaron las partidas.

Los locales, como sí ocurrió en otros encuentros en casa, no bajaron el nivel ni la intensidad en la segunda parte. Acertó el Algeciras al mirar más a su portería más que a la contraria y estuvo cómodo cuando no tuvo el balón. Aprovechó bien los espacios con su velocidad en ataque. Aún así, creó más peligro en el área de Bocanegra, y el segundo gol llegó en una presión alta de Ayala, que robó la pelota y puso la directa hacia la meta lepera para asistir con inteligencia a David Camps, que no falló en el 59', subiendo el 2-0. El partido se puso muy de cara para el Algeciras, que dejó al San Roque de Lepe sin ánimos ni argumentos para intentar una remontada.

El Algeciras controló la situación, no sufrió en defensa y amplió el marcador. Tano, que volvía de una lesión, puso un pase magistral que Pato aprovechó para recortar y hacer el 3-0 en el 70'. No hubo para mucho más.

Algeciras: Romero, Oñate, Dani Hedrera, Anaya, Dani Gallardo, Mané (José Mari, 69), Iván Trujillo, Ayala (Cristian Reyes, 64), Pato (Mauri, 75), Tano y David Camps. San Roque: Bocanegra, Fran Lepe, Fran Ávila (Baquero, 74), Álex Hornillo, Vázquez, Nico (Lúa, 61), Gerardo, Ekedo, Higor Rocha (Lobo, 51), Camacho y Llano. Árbitro: Alonso Portillo (Sevilla). Amonestó al local Tano (67') y a los visitantes Camacho (40') y Llano (45'). Goles:1-0 (23) Iván Trujillo. 2-0 (59') Camps. 3-0 (70') Pato. Goles: Partido de la 24ª jornada disputado en el Nuevo Mirador ante más de un millar de espectadores.