La apuesta más ambiciosa del nuevo Enrique Benítez

El Enrique Benítez quiere volver a pelear por el salto de categoría. Para ello presentó ayer a dos jugadores que serán clave en las opciones capitalinas de entrar en la fase final de la Liga EBA. Y no se esconden sus fichajes, que asumen esa misma ambición para hacerla suya.

El Enrique Benítez presentó en el hotel Los Condes de Huelva a Jeremiah Davis y Colton Lewis, la pareja norteamericana con la que espera ese salto de calidad con el que soñar con el ascenso. "Jeremiah y Colton le dan al equipo un plus de fuerza y poderío que nos permiten pelear con mucha ilusión para llegar a lo más alto posible", señaló el Enrique Escalante, dejando claro el objetivo del club. Tras este mensaje optó por poner los pies en el suelo para recordar que "igual que nosotros nos reforzamos, también lo hacen nuestros rivales y será una temporada muy complicada". Por ello, "será la competición la que pondrá a cada uno en el sitio".

Colton Lewis se mostró mucho más exigente. El ala-pívot llega a Huelva "para "ganar el campeonato" señalándose el dedo anular en un claro guiño al tradicional anillo de campeón de su país. Para lograrlo se propone "dobles dígitos en puntos y rebotes, además de defensa". Tras sus primeros entrenamientos a las órdenes de Javier Rodríguez Walls, asegura que en el Enrique Benítez "somos una familia y trabajamos duro para mejorar y ser un gran equipo".

Jeremiah Davis, por su parte, considera su fichaje por el Enrique Benítez como "una gran oportunidad para mí y no la voy a desaprovechar". Se trata de un jugador polivalente que, como él mismo indicó, "soy base, pero jugaré donde me pida el entrenador", ya que su 1,90 le permite adaptarse a otras opciones del juego. Donde asegura que destaca es "en defender", porque "me encanta frenar a un jugador rival".

Hoy tendrán sus primeros minutos en el estreno del equipo capitalino en el Trofeo Diputación, que comienza esta tarde en el pabellón Zenobia de Moguer.