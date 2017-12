Un año con más emociones que títulos

Metió 54 goles, decidió dos clásicos en el Santiago Bernabéu, se casó, salvó a Argentina del desastre, firmó una renovación millonaria... Lionel Messi cerró el año 2017 sin grandes títulos que festejar, pero repleto de emociones fuertes. Tras la exhibición del sábado en el Santiago Bernabéu, el astro del fútbol ya está de vacaciones y no volverá al trabajo hasta el 2 de enero, cuando se reincorporará a la disciplina del Barcelona. Se acaba un año en el que vivió a la sombra de Cristiano Ronaldo -una Copa del Rey y una Bota de Oro frente a Liga, Champions, dos Supercopas, Mundial de Clubes, un Balón de Oro y dos premios The Best- pero en el que volvió a dejar grandes perlas para la hemeroteca.

Adiós 2017 y hola 2018, un año que tiene el 10 entre ceja y ceja. Le ofrecerá otra oportunidad de conquistar nuevas cotas con el Barcelona, pero hay algo mucho más importante. Una Liga o una Champions League más en su palmarés no cambiará su sitio en la historia. Ganar el 15 de julio el Mundial de Rusia 2018, sí.

Argentina será una de las grandes favoritas, a pesar de que estuvo a punto de no clasificarse. Logró el billete en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El 10 de octubre fue una de las mejores noches de Messi en 2017: marcó un hat-trick ante Ecuador para rescatar a Argentina del desastre.

Meses antes, el Barcelona echó mucho de menos esa versión letal del futbolista en la Liga de Campeones. El equipo azulgrana protagonizó una remontada épica ante el Paris Saint-Germain en octavos, pero en el 6-1 el protagonista absoluto fue Neymar, por más que la foto que resumió todo era una de Messi aclamado por el Camp Nou. Tampoco estuvo fino el argentino en los cuartos ante la Juventus, lo que supuso el fin del trayecto del Barcelona en Champions.

El máximo trofeo europeo fue para el Real Madrid, al igual que la Liga. El goleador del campeonato español fue Messi, con 37 tantos, un registro que le valió también la Bota de Oro al mejor artillero de las Ligas europeas.

En total, acabó el año natural con 54 tantos. Cristiano, Cavani y Lewandowski le siguen con 53 cada uno y con esa misma cifra está Harry Kane. El inglés jugará hoy el último partido del año del Tottenham con el objetivo de empatar e incluso superar a Messi.

"Qué lindo finalizar el año con una importante victoria en el Clásico. ¡Un abrazo y felices fiestas para todos!", escribió Messi, de 30 años, en Facebook tras el reciente 0-3 en el Bernabéu.

En un año en el que vio cómo Cristiano Ronaldo le igualaba con su quinto Balón de Oro tras la catarata de títulos que conquistó el portugués, Messi vivió también emociones fuera del césped.

El 30 de junio se casó con Antonela Roccuzzo en Rosario, en una gala a la que asistieron casi todos sus compañeros de Barcelona.

Sin Neymar en uno de los vértices del tridente, el Barça necesitaba más de Messi. El argentino lleva ya 15 goles en Liga y 19 en total desde que arrancó la nueva temporada, la principal razón por la que el Barcelona llega a la Navidad con una distancia sideral sobre sus rivales en el torneo doméstico.

Messi es el pasado, el presente y el futuro. Así se reflejó en la renovación que firmó a principios de diciembre, un vínculo que le mantendrá en el Barcelona al menos hasta 2021. A no ser que algún equipo ponga los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión.