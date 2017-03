El Zenobia mantiene su fortín

El "Sha la la la la, oh Pedro Alonso" con el que equipo y afición festejan en comunión volvió a atronar en el Pabellón Zenobia Camprubí, donde el Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer no deja que le tosa nadie. El equipo amarillo superó al Balonmano Ingenio 36-26 para encadenar su quinta victoria consecutiva como local y seguir demostrando que sí se puede creer en la salvación. Ya no es el colista en la clasificación y cede el testigo a Manzanares.

En la línea de encuentros anteriores la intensidad defensiva volvió a ser notable, por delante un Emilio Guerrero que sigue rindiendo a un nivel muy alto. En ataque hubo mucha variedad, goles a la contra de Dani Podadera y Antoñito, disparos lejanos de Sergio Cruzado, desde el pivote de Isaac Cumbreras y capacidad para leer el estado de situación en estático en velocidad. De este modo el Zenobia sigue siendo inexpugnable y la salvación no es ni mucho menos un imposible.

El encuentro comenzó igualado en el primer parcial (3-3), pero ya en el segundo el equipo amarillo se despegó con una diferencia de cinco goles (9-4) tras un parcial de 6-1, que provocó el tiempo muerto visitante. La defensa amarilla comenzó muy ajustada, dificultando mucho los ataques a Ingenio y eso provocó varias recuperaciones y rápidas salidas a la contra que aprovecharon los extremos Antoñito y Dani Podadera.

Ingenio confiaba sus ataques en el acierto en el tiro exterior de Novelle, que logró con sus disparos meter a su equipo más cerca para el 10-7. Emilio Guerrero tuvo tres grandes intervenciones y el cañonero Sergio Cruzado respondió para frenar la reacción canaria.

Las defensas se impusieron a los ataques y no fue hasta el minuto 23 cuando una contra culminada por Álvaro Quintero dio al PAN Moguer un respiro con una diferencia de tres goles (15-12). Después el propio central antequerano desde los siete metros hizo el 17-13 al convertir el rechace de su tiro. Los dos últimos de la primera parte los jugó en inferioridad el PAN por la exclusión de Fernando Sánchez.

La segunda parte comenzó con intercambio de goles, dinámica en la que el Pedro Alonso Niño llegó a estar cuatro tantos arriba (22-17), pese a que estaba siendo con varias exclusiones y su rival no acumulaba ninguna. Además los colegiaros se cebaron señalando tiros desde siete metros que se encargó de convertir Novelle.

Pese a esta situación el equipo de Moguer siguió trabajando muy bien en defensa para facilitar el trabajo a un entonadísimo Emilio Guerrero y en ataque la fluidez de su juego. Con eso y otra jugada aérea del tándem Podadera-Álvarez la diferencia se asentó en los siete goles tras un nuevo tanto de Sergio Cruzado (28-21, m. 44).

El equipo amarillo se gustaba ante un rival espeso en ataque y en defensa estaba a expensas del acierto de su portero ante la variedad mostrada por el PAN, que desde los siete metros subió a nueve a falta de siete minutos para el final (33-24). Los últimos cinco minutos en el arco fueron para Fran Garrido y para algunos otros compañeros con menor carga de minutos. Javi González puso la diferencia en 10 goles a falta de tres minutos. Después marcaron Sergio Cruzado y Esteban Medina para contestar los goles visitantes. Felix Bross disparó al larguero y Fran Garrido cerró el encuentro con una buena parada. La victoria estaba ya en el bolsillo y la afición, que no había parado de animar durante todo el encuentro, lo festejaba y cantaba "Sí se puede".