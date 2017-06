Los Warriors se dan un baño de masas

La fiesta continuó en las calles de Oakland, donde miles de aficionados vitorearon a los nuevos campeones de la NBA, los Golden State Warriors, que con sus estrellas al frente participaron en el desfile de homenaje a la obtención de su segundo título de liga en tres años.

Propietarios, directivos, jugadores y cuerpo técnico de los Warriors recorrieron durante varias horas el centro de Oakland, donde la franquicia permanecerá hasta la temporada del 2019, cuando tienen previsto inaugurar un nuevo estadio en el área de la bahía de San Francisco.

Kerr, pese a sus problemas de espalda, confirmó que seguirá al frente del equipo

Toda la comitiva, tras ser vitoreada por los miles de aficionados que se dieron cita en las calles de la ciudad desde las cuatro de la madrugada, acabó su recorrido en el Henry J. Kaiser Convention Center, donde tomaron la palabra los protagonistas del triunfo deportivo.

Curry se encargó de llevar en uno de los autobuses descubiertos el trofeo Larry O'Brien de campeones, junto a su esposa e hijos. Mientras que Durant, que ganó su primer título de liga, desfiló en otro autobús descubierto junto a su madre y con el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) que logró en las Finales.

Como ya es habitual, el jugador que más llamó la atención y generó la polémica fue el ala-pívot Draymond Green, que se presentó al desfile con una camiseta que tenía el logotipo de Quicken Loans -compañía del dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert, y el patrocinador principal de su cancha- y cambió el texto a "Quickie" (rapidito) en referencia al cómodo triunfo de los Warriors sobre los Cavaliers. No fue la única vez se acordó de su rival. No en vano, LeBron dijo que nunca había jugado en un superequipo como estos Warriors y Green le contestó micrófono en mano: "Superequipo esto, superequipo lo otro... ¡tú comenzaste los superequipos, hermano!"

Como siempre su idea no pasó desapercibida por nadie dentro del equipo, incluido el entrenador Steve Kerr, quien dijo había tomado nota de la camiseta que vestía el jugador. "A veces me canso de hacer el humilde", declaró Kerr. "Quiero ser más como Draymond. Mira su camiseta, me encanta Draymond", bromeó.

Más en serio, Kerr dijo sentirse orgulloso de todo el equipo por la manera como respondió tras la decepción de la temporada anterior: "Es cierto que tenemos calidad y talento, pero la clave de nuestros triunfos y los que podremos conseguir en el futuro serán gracias al trabajo duro que todos dentro de este grupo modelo hacemos cada día", subrayó tras confirmar su continuidad con el equipo para la próxima campaña.