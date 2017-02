"Voy a hacer realidad un sueño"

La apertura del Nuevo Colombino a un partido de fútbol femenino permitirá a la guardameta del Fundación Cajasol Sporting de Huelva, Sara Serrat, hacer realidad un sueño de infancia: jugar en el estadio donde en repetidas ocasiones disfrutó y sufrió como aficionada del Recreativo de Huelva.

Como anteriormente le ocurrió a Amanda Sampedro al pisar el césped del Vicente Calderón o a Iraia Iturregi al lucir el brazalete de capitana en San Mamés, Sarita Serrat adelanta que se emocionará a las 12:00 de mañana domingo en su primera aparición como futbolista en el Nuevo Colombino.

En ese estadio he visto ascensos y descensos del Recre, por ahí han pasado el Barcelona, el Madrid..."

"Será muy especial". En la onubense latía con fuerza "la ilusión de que con el paso de los años el Sporting pudiese jugar en ese estadio", por lo que agradece a la junta directiva la oportunidad que mañana le brinda de "hacer realidad el sueño que tenía desde pequeñita".

"En ese estadio he vivido ascensos y descensos del Recre, por ahí he visto pasar a grandes equipos como el Barcelona o el Real Madrid... Va a ser un día de muchas emociones. El partido pasará a la historia y yo, como jugadora, no lo olvidaré jamás", añade.

En el apartado meramente deportivo, el choque ofrece al Sporting Club de Huelva la posibilidad de reencontrarse con el triunfo después de dos derrotas consecutivas ante el Real Betis y el Athletic Club.

La victoria se ha convertido en una cuestión urgente para una escuadra que aspira a reengancharse a la lucha por los puestos que dan acceso a disputar la Copa de la Reina. El Fundación Cajasol Sporting de Huelva es noveno y está a un punto del Santa Teresa, el octavo clasificado.

"No es nuestro mejor momento, pero estamos más ilusionadas que nunca por el hecho de jugar en el Nuevo Colombino. Esperemos que éste sea el punto de inflexión que nos haga volver a la victoria, recuperar nuestro juego y meternos en una dinámica buena", desea la joven guardameta de 21 años.

Sarita Serrat considera asimismo que este duelo ante el Oiartzun servirá para que "el fútbol femenino de Huelva dé un pasito más". "Con la consecución de la Copa de la Reina en 2015 vimos que el apoyo creció y esperemos que con este paso que se da al jugar en el Nuevo Colombino consigamos más apoyo", apostilla.

No se atreve a adelantar una cifra de asistentes, pero sí se muestra convencida de que todos los aficionados que acudan al estadio lo harán "con ganas de animar y de disfrutar de buen fútbol". "Lo que esperamos es engancharlos para el resto de fines de semana, aunque sabemos que no es lo mismo jugar un partido en un campo de La Orden que en el Nuevo Colombino", sostiene.

Sean mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil los espectadores, Sara Serrat reconoce que competirá "feliz" después de haber dejado atrás una grave lesión en el codo derecho.

En febrero del pasado año se fracturó la articulación durante la disputa de un partido ante el Oviedo Moderno y, tras cuatro operaciones, su baja se alargó durante once meses.

En enero reapareció con victoria ante el Tacuense y, tres jornadas más tarde, espera lucir el número 1 en el Nuevo Colombino.

"El recuerdo de la lesión sigue ahí como una mala experiencia. Incluso se me pasó por la mente dejar el fútbol, tuve dudas, pero decidí que quería seguir siendo parte de este equipo. Ahora intento que esos fantasmas del pasado no vuelvan y poco a poco voy encontrándome mejor. Después de una lesión de once meses no es fácil recuperar la confianza, pero sé qué puedo ofrecer", expone la onubense.

Grandes esperanzas tiene depositadas en ella el técnico del Sporting de Huelva, Antonio Toledo. También el seleccionador español, Jorge Vilda, quien la citó para la última concentración del combinado absoluto.

"Esa convocatoria fue una gran alegría para mí, realmente no me la esperaba. Me dio un plus de motivación, porque fue justo una semana después de reaparecer. Que se acuerden de ti te da más razones para trabajar", afirma, viendo todavía "lejana" la posibilidad de entrar en la definitiva lista para la Eurocopa.

"Eso son palabras mayores. Hay grandes porteras como Lola Gallardo (Atlético de Madrid), Sandra Paños (Barcelona), Esther Sullastres (Valencia) o Mariasun Quiñones (Real Sociedad, que está apuntando muy fuerte", analiza consciente de que su presente está en Huelva. "Jugar en el Nuevo Colombino es un sueño y lo que más me ilusiona a día de hoy", sentencia.