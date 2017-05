Victoria del Cartaya para clausurar la Liga

Todo llega a su fin y el Cartaya disputó su último partido de Liga en la tónica que se ha venido expresando en los últimos tiempos, sin chispa ni gracia, todo al trote, sin ritmo. En la despedida era incluso normal, ya que comparecía en San Juan de Azanalfarache sin nada que jugarse. Y ahí se sumó el conjunto local, de luto por el descenso.

Así la historia, la primera parte fue infumable, eterna, sin apenas ocasiones y la que hubo clara la tuvieron ellos. Juanma la mandó a la Giralda a un metro de la línea de gol. Luego respondió Álex Franco, también alto, apenas sin convencimiento.

El cero a cero al descanso confirmó que hay partidos que sobran, que molestan en el calendario, cuando uno pide a gritos el final.

Hicieron los protagonistas examen de conciencia en los vestuarios y el primero que se redimió fue el San Juan, que marcó por dos veces y sacó a relucir las penas de un Cartaya que se quedó muerto en el campo. Fue entonces cuando Manuel Juan Limón tiró de banquillo y el panorama oscuro comenzó a despejarse. Acortó distancias Novoa, empató Lolo y cuando las manecillas del reloj indicaban el final de la Liga, Canito marcó el tanto del triunfo sobre la campana.

Cierra el Cartaya la Liga con triunfo, lo que le permite frenar la sangría de cuatro derrotas seguidas pero no entierra la pena de lo que pudo haber sido y no fue. Tiempo de vacaciones y elaboración de un nuevo proyecto. Y algunos de los que le echaron el cierre ya no estarán la próxima temporada.