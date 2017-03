Verdasco se enfrentará en 3ª ronda a Nadal tras ganar al francés Herbert

El español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer debutaron con éxito en el torneo de tenis de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. Nadal se clasificó para la tercera ronda al vencer por 6-3 y 6-2 al argentino Guido Pella, en un partido jugado bajo un intenso calor.

El español, quinto favorito en el certamen que se disputa en el desierto californiano, tuvo un juego sin grandes luces, pero aprovechó la irregularidad de su rival para llevarse el duelo en una hora y 22 minutos. "No intenté hacer cosas asombrosas, simplemente traté de jugar sólido", afirmó Nadal tras el sofocante duelo. "Traté de encontrar el ritmo y creo que lo hice. Por momentos he jugado bien y por momentos he jugado un poco menos bien", analizó.

No fue bueno el comienzo para el español, que sufrió un quiebre en su segundo juego de servicio. Sin embargo, lo recuperó en el siguiente y luego volvió a romper el saque del argentino para tomar una ventaja decisiva para asegurarse el parcial.

El segundo set arrancó con otro quiebre para el ex número uno del mundo, pero el sudamericano lo devolvió en el game siguiente. Nadal supo que ese era el momento para apretar y logró otros dos rompimientos para lograr el triunfo y la clasificación.

"Lo importante es que gané y en sets corrido. Tuve buenas sensaciones por muchos momentos y jugué un partido sólido. Estoy satisfecho desde el comienzo de la temporada. Desde el primer partido del año, no he jugado un partido muy malo durante toda la temporada", remarcó el ganador de 14 títulos de Grand Slam.

Finalista en Acapulco, donde perdió la final ante el estadounidense Sam Querrey, Nadal no gana un torneo sobre canchas duras desde Doha en 2014. Y no le será sencillo quebrar la mala racha en Indian Wells, donde lo esperan probables cruces ante Djokovic o Federer antes de una eventual final.

En la próxima instancia, Nadal chocará con su compatriota Fernando Verdasco, que se impuso al francés Pierre-Hugues Herbert por 7-6 (7-5), 6-1. Djokovic, número dos del mundo, le ganó hoy al británico Kyle Edmund por 6-4 y 7-6 (7-5) y su próximo rival será el argentino Juan Martín del Potro, que también debutó con una victoria ante su compatriota Federico Delbonis por 7-6 (7-5) y 6-3.

El balcánico quedó como máximo favorito al título después de que el británico Andy Murray fuera sorprendido el sábado por el canadiense Vasek Pospisil. Federer también dio un paso más al imponerse al francés Stephane Robert 6-2, 6-1. En tanto, el japonés Kei Nishikori, cuarto favorito del torneo, logró su sitio en la tercera ronda al derrotar por 6-3 y 6-4 al británico Daniel Evans.

En otros resultados de la segunda fase, el búlgaro Grigor Dimitrov derrotó por 6-4 y 6-0 al ruso Mikhail Youzhny, el francés Lucas Pouille le ganó por 6-3 y 6-2 al alemán Jan-Lennard Struff, el tunecino Malek Jaziri superó por 7-5 y 6-3 al español Marcel Granollers, y el alemán Alexander Zverev derrotó por 7-6 (12-10) y 6-3 al argentino Facundo Bagnis. El primer Masters 1000 de la temporada tenística, que se juega sobre superficie dura, reparte en total 6,993 millones de dólares en premios y puntos para el ranking mundial.